María José Suárez admite que le ha pedido a su novio, Álvaro Escassi, un tiempo para poder pasar más tiempo con su hijo de 6 años

María José Suárez ha admitido que ha abierto un compás en su relación con Álvaro Escassi, debido a su hijo Elías, que solo tiene 6 años y necesita estar más tiempo con él.

Suárez dice en la revista Hola que "Álvaro adora a Elías, lo quiere mucho, pero cuando me cuenta los planes que tenemos, siento que a veces se olvida de que tengo un niño".

Elías es fruto del matrimonio de María José con el empresario catalán Jordi Nieto. "Es un padre excepcional. Él está en Barcelona y no viene a Sevilla un fin de semana sí y otro no, sino que por su trabajo, solo puede venir unos días al mes a por el niño. El resto del tiempo el niño es para mí".

Para María José esta circunstancia supone un esfuerzo más en su complicada vida. "Tengo que conciliar mi trabajo con ser madre y padre a tiempo completo. Súmale a eso tener un novio muy demandante y con muchos planes de adultos", razona la diseñadora.

María José Suárez muestra pena por el paso del tiempo. "Sentía que me estaba perdiendo una etapa de él. El otro día estaba haciendo el cambio de la ropa y me di cuenta de que tenía un montón de peluches con los que ya no juega porque ahora prefiere otros juguetes de un niño más mayor".

María José se confiesa muy familiar, de hecho vive al lado de dos de sus hermanas y de su madre. "Álvaro y yo somos muy diferentes en eso. Que no digo que sea ni mejor ni peor, solo diferente. Álvaro tiene una vida muy bonita y yo no se la quiero cambiar, pero no podía llevar su ritmo de vida porque siento que le estoy fallando a mi hijo".

Dicho todo esto, el tiempo dirá cómo discurre la relación de la exmiss con el jinete, o si en realidad, este compás de espera es una ruptura anunciada.