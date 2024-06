Sumar tira de sus aliados europeos en los verdes y la izquierda para afianzarse en la recta final de la campaña

Sumar apura la recta final de su campaña electoral para captar los últimos votos progresistas y ecologistas de cara a las europeas del domingo. Y este miércoles lo hizo recurriendo a sus alianzas internacionales, puesto que la líder de la formación, Yolanda Díaz, aprovechó su viaje oficial a París para reunirse con el dirigente izquierdista Jean-Luc Mélenchon y la ecologista Marie Toussaint, en una nueva muestra de los equilibrios del partido para mantener su cercanía a ambas familias ideológicas sin decantarse por entero por ninguna de ellas.

Desde su fundación, Sumar ha mantenido esta ambigüedad, y de hecho la candidata de la coalición a las elecciones europeas, Estrella Galán, no confirmó que formará parte del grupo de La Izquierda en la Eurocámara hasta hace unas pocas semanas. No obstante, esa misma decisión responde, al menos en parte, a una cuestión de equilibrios: el número dos, Jaume Asens, irá a Los Verdes, como hacen tradicionalmente los eurodiputados de Catalunya en Comú, y lo mismo ocurrirá con el candidato de Compromís, Vicent Marzà. El número 4 de la lista, Manu Pineda, sí tiene previsto integrarse en el grupo de La Izquierda como representante de IU, aunque no está claro que Sumar pueda lograr ese cuarto escaño, según las encuestas.

Precisamente para amarrar ese cuarto diputado, que es el principal objetivo de la coalición de cara a las elecciones del domingo, la formación está tirando de aliados internacionales en los últimos días de la campaña. No solo Díaz se reunió este miércoles con los líderes de La Francia Insumisa, por un lado, y Los Ecologistas, por otro. También la copresidenta de Los Verdes Europeos, Mélanie Vogel, participó en un acto en Madrid con la candidata Galán, mientras a la misma hora Pineda celebró un mitin en Mieres (Asturias) que contó con la presencia del presidente del Partido de la Izquierda Europea, Walter Baier.

En esa misma línea va el anuncio de campaña que lanzó este miércoles Sumar, un breve spot de apenas un minuto de duración narrado por el nuevo coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. El mensaje es simple: se intercalan imágenes de una orquesta afinando, primero, y tocando una sinfonía, después, con las de dirigentes de Sumar como Galán, Díaz, Pineda, el portavoz parlamentario Íñigo Errejón o los ministros Pablo Bustinduy, Sira Rego y Ernest Urtasun mientras la voz en off defiende que, en una orquesta con "muchos instrumentos", unos son "más discretos" y otros "estruendosos", pero todos "igual de valiosos".

"Hemos afinado, hemos ensayado y tenemos la partitura en la cabeza y en el corazón. Es entonces cuando nos convertimos en orquesta [...] Sonamos mejor, y juntas, sumamos más", termina el anuncio. Lo cierto, no obstante, es que las negociaciones para conformar la lista de Sumar estuvieron plagadas de tensiones, y la dirección de la coalición es perfectamente consciente de que, si finalmente Sumar no logra el cuarto diputado en el Parlamento Europeo, se abrirá una crisis de impredecibles consecuencias porque IU —que es quien sostiene la poca estructura que tiene Sumar fuera de Madrid y Cataluña— se quedaría fuera de las instituciones comunitarias por primera vez desde que fue fundada en 1986.

Además de presumir de alianzas internacionales en la izquierda y el espacio ecologista, Sumar incidió este miércoles en sus críticas al PSOE, que desde hace unas semanas se han endurecido. La candidata Galán criticó la nueva carta a la ciudadanía que hizo pública el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó que se limite a enunciar "aspiraciones filosóficas" que no conllevan ninguna medida concreta. "Si hay carteo, que sea con contenido", denunció Galán en la misma línea que lleva manteniendo desde hace unas semanas Sumar, que ha exigido cambiar la ley para esquivar el veto del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y medidas sociales para reimpulsar la legislatura.

En ese mismo sentido, la propia Yolanda Díaz sostuvo el martes que un momento de crisis democrática como el que Sánchez ha denunciado no puede solucionarse con "cartas", puesto que a "las derechas se le para con hechos". Por su parte, Errejón, respondió a la misiva asegurando que "se trata de democratizar el Estado, no de arañar unos votos por carta", y este miércoles la ministra Sira Rego insistió en que la senda que debe seguir el Gobierno debe pasar por "reforzar el Estado Social" y por tomar "medidas para ampliar derechos".