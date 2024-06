Las CC AA piden medidas por falta de médicos en verano y Sanidad dice que es un problema estructural que excede a sus competencias

La posición del Gobierno es clara: no se impulsarán nuevas medidas ante la previsión de falta de profesionales sanitarios este verano en algunas comunidades. Al menos, no ninguna adicional a la que ya hayan recogido las administraciones autonómicas en sus planes de verano. Así lo ha aseverado este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que ha trasladado a los consejeros del ramo que este es un problema estructural que, además, excede a sus competencias. La decisión le ha valido el reproche de las comunidades del PP, que habían pedido medidas puntuales para afrontar el déficit de profesionales y que auguran el cierre de varios recursos por la "inacción" del Ejecutivo.

"Ha habido dos temas que hemos tocado: cómo planteábamos el verano y los problemas estructurales que llevamos planteando desde hace muchos consejos interterritoriales. Creo que ha sido una reunión provechosa para aquellos que venían a trabajar", ha señalado García. Según ha contado en declaraciones ante los medios, ha habido comunidades que pedían que emitieran "un documento con la legalidad vigente" sobre los planes de los médicos residentes (MIR) "para ver qué pueden hacer este verano". Sanidad se ha ofrecido a plasmar eso en un documento, aunque la ministra ha querido dejar claro que "un residente no puede irse a un centro de salud solo sin la supervisión de ningún adjunto".

Respondía así a las peticiones de algunas comunidades gobernadas por el PP que venían reclamando medidas, como incentivos para las plazas más complicadas de cubrir, la contratación de los MIR del último año o ajustes horarios en los centros de salud, especialmente en aquellos situados en zonas turísticas en las que la demanda aumenta en verano. "Este verano no es más especial porque son las comunidades las que tienen que planificar su periodo estival en base a sus recursos, necesidades y a las demandas que vayan a tener", ha espetado García, quien también ha defendido que su departamento no va a avalar "nada que ese salga de la legislación" o que "comprometa la formación y la calidad de formación" de los residentes.

Según la titular de Sanidad, el déficit de sanitarios es algo que podrán solventar aquellas comunidades autónomas que hayan previsto este problema en sus planes de contingencia de cara al verano. "Aquellas comunidades autónomas que no hayan hecho su trabajo, tendrán más dificultades añadidas", ha subrayado, afeando a algunos consejeros que hayan querido "trasladar la responsabilidad" al Ministerio de Sanidad. "Tenemos las competencias que tenemos, y lo único que podemos hacer es avalar el compromiso y las iniciativas que tienen las comunidades", ha insistido.

La falta de sanitarios que se prevé para este verano tiene su origen en la pandemia, cuando los especialistas que estaban entonces en formación comenzaron las prácticas más tarde, en septiembre, en lugar de en junio. Esto afecta a unos 2.000 MIR en toda España, un 5% de la plantilla, según el Ejecutivo. Sin embargo, por otro lado, este verano convivirán dos generaciones MIR, lo que, para García, implica que habrá comunidades que se encontrarán con "menos dificultades" que otros años, ya que no perderán al 90% de los residentes, como suele ocurrir, puesto que su residencia acaba en septiembre. "Si el 5% de la plantilla te descoloca todo el Sistema de Salud, significa que tienes un problema estructural, y ese problema estructural vamos a ayudar a las comunidades a que lo resuelvan", ha asegurado.

El PP afea la "inacción" del Ministerio de Sanidad

La posición del ministerio no ha sentado bien a las comunidades del PP, que han criticado la "falta de medidas puntuales" para hacer frente a esta problemática, lo que, vaticinan, provocará "serios problemas asistenciales". La consejera madrileña, Fátima Matute, ha acusado a la ministra de "no haber hecho los deberes" al no proponer medidas ni atender a las reclamaciones de algunas autonomías. "Ha vuelto a hacer una inacción en sus competencias, lo que va a provocar que se cierren recursos sanitarios en muchas comunidades autónomas, cosa que ha asumido durante este Consejo Interterritorial", ha aseverado Matute.

También el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha sido duro con Mónica García, quien asegura que, durante la reunión extraordinaria de este miércoles, "ha asumido que van a cerrar dispositivos de Atención Primaria". "Hemos echado en falta medidas puntuales", ha reprochado Vázquez, antes de calificar como "decepcionantes" las iniciativas del ministerio para resolver la falta de profesionales.

Andalucía, por su parte, ha augurado una situación "muy complicada" en este periodo estival, en palabras de la consejera Catalina García, quien ha recordado que hay autonomías como País Vasco o Cataluña que ya han anunciado que tendrán que cerrar centros de salud.