Teresa Ribera: "La agenda verde debe ganar peso en la Comisión Europea"

La vicepresidenta Teresa Ribera (Madrid, 1969) atiende a 20minutos en la recta final de la campaña de las elecciones europeas. En unas horas pondrá el broche final a dos semanas en las que se ha centrado en alertar contra la "derecha y la ultraderecha", así como en la necesidad de preservar la agenda social y verde en un contexto en el que la UE se replantea su política en materia de seguridad y defensa. En este sentido, la candidata socialista, que aspira a aglutinar Energía y Clima en una Vicepresidencia de la Comisión Europea, ya avisa de que la agenda verde tiene que ganar peso en el nuevo Ejecutivo comunitario.

Las encuestas colocan al PSOE cada vez más cerca del PP ¿Qué perspectivas tienen?Vamos a ganar y la razón más importante es que estamos viendo qué es lo que representa esa alianza entre derecha y ultraderecha y la falta de respuesta a los problemas concretos de Europa. Es importante ser la barrera de contención y garantizar que las familias políticas defensoras de los derechos, las libertades y la convivencia puedan poner freno a esta tendencia global tan preocupante.

¿Cree que los ciudadanos votarán en estas europeas como una segunda vuelta del 23-J?No creo que esto sea una segunda vuelta de las elecciones del año pasado. Los españoles ya dejaron claro que no querían esa alianza de la derecha y la ultraderecha, que se empeñan en presentarlo así para esconder la falta de propuestas concretas. Tener una Europa fuerte, coherente, creíble desde el punto de vista de la defensa de los valores y del derecho internacional es clave, así que confío en que esto se refleje en las urnas y consigamos aquello para lo que fuimos convocados los electores, que es defender Europa.



¿Ve posible su objetivo de frenar el auge de partidos como el de Meloni?Confío en los ciudadanos y en la sociedad española, que es abierta, tolerante y le gusta disfrutar la vida. Eso no se consigue anunciando inestabilidad, recortes de derechos, alimentando odio, trasladando cosas que son falsas a través de las redes sociales, eludiendo problemas o negando el conocimiento y la ciencia. Ese voto es lo que puede poner freno a esa tendencia más agresiva y virulenta.

En el caso de que no haya una Vicepresidencia de Energía y Clima, ¿aceptaría ser comisaria?Es imposible imaginar una agenda industrial, de infraestructuras y de comercio exterior que funcione si no se integran los desafíos ambientales y del impacto en la salud. El gran éxito de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es trasladar esa sensibilidad ambiental y climática a las distintas carteras. La combinación de la Agenda Verde con cada una de estas carteras tiene que ganar peso. Mi posición en la Comisión tiene que permitir aprovechar ese entendimiento para seguir desarrollándola. La transversalidad tiene que ir ganando profundidad.

¿Sus políticas le pueden perjudicar para ostentar una comisaria de asuntos energéticos y, por el contrario, le favorecen para dirigir las políticas más climáticas?No, al contrario. Los consumidores y el tejido empresarial salen ganando con este tipo de políticas ambientales cuando vienen acompañadas de políticas sociales. Si la ultraderecha parase la Agenda Verde, el ahorro y la inversión se irían fuera de Europa. Los europeos no podemos perder ese tren, nuestras empresas han iniciado esa senda y deben completarla.

¿Se siente cómoda con el despliegue de renovables pero al mismo tiempo con la financiación de energía nuclear con bonos verdes?Es un debate que no debería haberse resuelto así, pero soy respetuosa con las decisiones colectivas. La energía nuclear tiene afección ambiental y la calificación de la Comisión les permite una financiación que es legítima, pero creo que el objetivo es crecer en renovables. La posición de otros países europeos no es la más ventajosa para España, que tiene enormes recursos solares y eólicos. Para las nucleares no es viable económicamente competir con las renovables.

Europa cada vez depende menos del gas ruso, pero seguimos comprando el que llega en barco. ¿No es incoherente con el deseo de dejar de comprar energía a Putin?Pedí a las empresas e intermediarios que terminaran los contratos según fuera posible y no firmaran nuevos, pero hay que aclarar que el Gobierno no compra ni vende, solo regula, y para prohibir hay que pedir cobertura a nivel europeo. Las importaciones de gas por tubo se han reducido pero no han desaparecido y, efectivamente, todavía tenemos que seguir avanzando en esa dirección.

Vistas las protestas en el campo a principios de año, ¿cree que la UE ha tenido poco en cuenta las inquietudes sociales en su transición ecológica?La UE debe mejorar algunos aspectos de su relación con los agricultores. Las grandes amenazas son la desertificación del suelo y la sequía y la Agenda Verde asegura la disponibilidad de agua. Sin embargo, la carga burocrática a pequeñas explotaciones o la introducción de nueva legislación resulta costoso y complicado. Hemos de preparar la agricultura para escenarios de clima diferente, lo que requiere cambios, pero las administraciones tienen que acompañar al sector en su conjunto y garantizar que se pueda hacer de forma confortable. El sector español necesita apoyo en esa transformación, no imponer nuevas reglas.

La guerra de Ucrania dura más de dos años, la de Gaza parece lejos de terminar, hay elecciones en EEUU. ¿Qué papel debe jugar la UE?Debemos defender la democracia, las fronteras, los derechos y las libertades y responder con firmeza ante una agresión como la de Putin, que también quiere desestabilizar el continente europeo. Europa debe mantenerse unida en la defensa de Ucrania.

El Congreso aprobó la ley de amnistía definitivamente. ¿Teme que esto pueda afectar a las europeas?Las elecciones del 12 de mayo confirman que estamos en un escenario diferente. Por primera vez el PSC ha ganado en votos y en escaños y no hay una mayoría absoluta de los independentistas. Hay que dar una oportunidad a ese cambio, a pesar de que todavía hay algunos que se regodean en el conflicto.



¿Están convencidos de que la justicia europea la apoyará y los tribunales españoles la aplicarán como está concebida?Me preocupa que la derecha utilice los argumentos de la ultraderecha y todo lo que oímos es ruido y ganas de que todo vaya peor, con estrategias de desestabilización de las instituciones sin dar una alternativa al problema de los españoles. Eso genera perplejidad en Europa, que vivió con gran preocupación el 1-O y no daba crédito a que el Gobierno del PP no encontrase maneras políticas de evitarlo. Es un error que sigan empeñados en que cuanto peor, mejor. La única vez que España ha estado al borde de la quiebra ha sido con un gobierno presidido por Mariano Rajoy.

¿Le preocupa que tras la aprobación de la amnistía se tambalee la mayoría que sostiene al Gobierno?No me preocupa nada. O sea, me preocupa enormemente que la derecha esté alimentando a la ultraderecha, la inestabilidad y el odio entre los españoles. Lo otro no me preocupa, se resolvió el 12 de mayo en Cataluña.

El juez acaba de imputar a Begoña Gómez y el presidente ha enviado una segunda carta. ¿Cree que esto puede influir en su candidatura?¡Al contrario! Esto pone de manifiesto que nos estamos jugando la credibilidad de las instituciones, el Estado democrático y que la campaña del PP no tiene ni una sola propuesta para Europa. Está basada en cuestionar la legitimidad del presidente y lo que los españoles ya decidieron el 23J. Por eso hace falta una movilización masiva de la izquierda. Nadie se puede quedar en casa, está en riesgo el alma de Europa.