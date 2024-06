Albares traslada a los trabajadores españoles en Gibraltar que el Gobierno siempre defenderá su "bienestar" en la negociación

Tras el encuentro mantenido este martes con la Junta y varios alcaldes de la comarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha concluido este miércoles su visita al Campo de Gibraltar para explicar los avances de las negociaciones con el Reino Unido sobre la colonia británica tras el brexit.

Así, el ministro se han reunido en esta última jornada con trabajadores españoles en Gibraltar, con el Grupo Transfronterizo y con el alcalde independiente de La Línea de la Concepción, Juan Franco, a quien le ha trasladado que "el bienestar de sus ciudadanos guía nuestro trabajo para lograr un buen acuerdo para todos en la zona", según ha señalado en su cuenta oficial de X.

En su encuentro con el Grupo Transfronterizo, que incluye, entre otros, a la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Cádiz o los sindicatos, Albares les ha informado sobre los "avances en la negociación" del acuerdo y, según ha indicado el propio ministro, han "acordado seguir en contacto y aunar fuerzas para alcanzar un acuerdo beneficioso para todos en el Campo de Gibraltar". Sobre este grupo, el Ministerio ha remarcado que se trata de uno de los grupos clave para el desarrollo de esa zona de "prosperidad compartida" que se busca con el acuerdo, razón por la que Albares lo ha incluido en su ronda de contactos en su primera visita oficial a la comarca.

También se ha reunido el ministro con la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), a los que ha reiterado el compromiso del Gobierno de defender los derechos de los trabajadores transfronterizos. Con ellos tuvo la oportunidad de departir sobre sus principales demandas de cara a la recta final de la negociación, durante la que su estatus "ha estado siempre defendido por el grupo de técnicos españoles encargados de diseñar los parámetros del futuro acuerdo", según ha afirmado el Ministerio.

Cabe recordar que en la reunión del martes con la Junta y los alcaldes, Albares lanzó un mensaje de "tranquilidad" porque, a pesar de que el acuerdo con el Reino Unido no se podrá aprobar con un Gobierno británico en funciones (las elecciones se celebran el 4 de julio), las negociaciones a nivel técnico "no se han parado, continúan".

El encuentro, no obstante, no fue del todo satisfactorio para la Junta, que lamentó que la información traslada por el ministro a las partes implicadas había sido "insuficiente", alertando al mismo tiempo de que el Ejecutivo andaluz será "muy exigente" en defensa de los intereses de los 300.000 andaluces que viven en el Campo de Gibraltar, por lo que no dará "cheques en blanco" a una negociación que desconoce.