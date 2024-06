Seis propuestas para la 83 Feria del Libro de Madrid: la literatura infantil y juvenil se convierte en un género pujante

La escritora Elena Fortún se convirtió, allá por 1928, en la creadora literaria de Celia, la inteligente niña que cuestionaba el mundo de los adultos y que protagonizó toda una saga imprescindible de narraciones que han llegado hasta avanzado el XXI, inasequibles al paso del tiempo y de las modas.

Fortún y su 'hija', han tenido su momento, también, en la actual Feria del Libro de Madrid, que utiliza sus espacios abiertos para debatir y conversar sobre géneros como literatura infantil y juvenil.

Elena Fortún murió en 1952, pero sus personajes, como Celia y Cuchifritín, han perdurado por encima de su propia memoria. Un recuerdo revitalizado por la novela de María Montesinos que aborda la vida de Fortún, la escritora más leída del país en los años 20, pero también una gran desconocida a pesar de su importante testamento.

Lo cierto es que la literatura infantil es uno de los grandes reclamos de las familias que aprovechan las casetas de El Retiro para pasear y bucear entre aquellos relatos que acostumbrarán a sus hijos a pedir un cuento antes de dormir. Porque así es como los menores empiezan a tomar afecto por la lectura, escuchando a otros que les lean historias posibles o imposibles pero siempre ilustradas e instructivas.

La autora del libro Trato hecho, Paloma de Landa (Apuleyo editores), firma este jueves ejemplares de este y otros títulos de la serie que protagoniza Rodri, un niño de cinco años con muy buen corazón pero... en proceso de aprendizaje.

Paloma de la Landa con su libro 'Trato Hecho', de Apuleyo editores. CEDIDA

Guionista de profesión, De Landa dice deber su afición cuentista a sus hijas, con las que inventa historias. "Algunos las llevamos a papel, las encuadernamos rudimentariamente y todo. La mayor las lleva a veces al cole y su profe me animó a publicar". La autora comenzó a escribir sobre Rodri títulos como Que llegamos tarde, Que despiertas a tu hermanita, Que me tengo que ir a trabajar... con el fin de promover la lectura.

"El objetivo era lanzar un mensaje al aire de lo poderosas que son las letras, incluso en una sociedad en la que demasiados bebés van en el carrito con un móvil en la mano y muchos adolescentes caminan encorvados mirando la pantalla", explica

Sus libros encierran también un mensaje para adultos: los conflictos se pueden resolver sin gritos ni castigos. "No es una utopía. Porque castigar no es educar. Entonces, a los padres del prota, que tocan en un grupo de música, se les ha ocurrido componer canciones molonas para transmitir valores a su hijo, luchando así contra el 'te quedas sin helado' o 'mañana no vas al cumple'".

'El dinosaurio sin nombre' está editado por Apuleyo editores. CEDIDA

Las canciones las han compuesto Aurora y Pablo, de La Banda Mocosa. "Ellos también trabajan en colegios y centros con recursos musicales, desde bebés hasta con toda la familia. En directo, como banda, son puro rock&roll". (Cada ejemplar incluye un QR para poder oír estas melodías).

Paloma de Landa está en proceso para una adaptación teatral con una propuesta que mezcla lo audiovisual con títeres y actores, pero antes está la experiencia de ir a la Feria del Libro a firmar este jueves 6. "Es como colarme en una fiesta. En un fiestón", matiza ilusionada.

De la misma editorial es El dinosaurio sin nombre, firmado por Manuel Chamorro e ilustrado por su mujer, Claudia González, quienes esperan su primer hijo."Esta fue una de las motivaciones que nos llevó a escribir nuestro primer cuento ilustrado", explica él.

"Aunque no nos dedicamos profesionalmente a la ilustración de libros infantiles, siempre hemos estado relacionados con el mundo del diseño y esta ha sido una buena oportunidad de unirnos para realizar un proyecto juntos y disfrutar de ello", cuenta ilusionado Chamorro.

El protagonista no es un animal corriente, sino unos lagartos gigantes llenos de colores y dientes que atraen mucho la atención de los pequeños lectores. "Los dinosaurios son personajes muy atractivos para los más pequeños y pueden dar lugar a multitud de historias que ayuden a los niños y las niñas a entender las diferentes situaciones que se encontrarán de mayores. Desde la amistad (de lo que hablamos en El Dinosaurio sin Nombre), el respeto al medio ambiente, los diferentes valores y formas de vida... Poder recurrir a unos seres tan diferentes entre ellos y con tantas formas y tamaños, ayuda a que los grandes lagartos sean unos maravillosos personajes con los que jugar y aprender".

Una novelista que debuta en el mundo infantil por vía familiar directa es Nieves Herrero. La periodista acaba de publicar Nico y los animales, (Penguin Random House) en honor a su nieto de 3 años. "Es un cuento ideal para leer en familia, compuesto de varias historias protagonizadas por animales cotidianos (como un perro, una lagartija o las hacendosas hormigas) que nos invitan contemplar la naturaleza y aprender de ella", ha contado su autora.

'Nico y los animales' es el primer título infantil de Nieves Herrero. Penguin Random House

Ricardo Gómez presenta a las N'Wone, o mujeres-agua, mujeres que desde niñas aprenden a oírlo todo, como el aleteo de los Cuervos de Pico Blanco o el susurro de un riachuelo bajo tierra. Una mujer-agua no solo debe ser capaz de escuchar los sonidos más débiles. Tiene que conocer el desierto, y para eso debe memorizar las líneas que unen unos puntos con otros y descubrir donde está el agua para la supervivencia de su pueblo. Ellas son el mapa. Su libro, Premio Anaya de Literatura Infantil, se titula Los mapas del agua y es una reflexión sobre culturas diferentes a las nuestras.

'Los mapas del agua', premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. CEDIDA

Observar un farol y traducirlo al idioma de la primera luz de la mañana o guardar las hojas que caen de los árboles, para hacer con ellas un libro, son algunas de las ideas que propone el libro de poemas El espacio entre la hierba (Alboroto Ediciones) de María José Ferrada, Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños o New Horizons de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, entre otros. Ferrada y el ilustrado Andrés López desvelan cómo la poesía es una forma de mirar y experimentar el mundo.