‘La educación para las personas con discapacidad’, expertos y familias exigen recursos: "El planteamiento de la LOMLOE es utópico"

Un total de 966.924 estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo han recibido algún tipo de refuerzo durante el curso 2022-2023, según la última ‘Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo curso 2022-2023’ publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esta cifra representa el 12% del total de estudiantes del país y supone un incremento del 2% respecto al curso anterior. Del total, el 27,2% (262.732) ha recibido apoyo por necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves, mientras que el 72,8% restante, más de 704.000, lo ha recibido por otras necesidades específicas.

Para abordar las necesidades de este colectivo, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha organizado una jornada informativa titulada ‘La educación para las personas con discapacidad en España’. El evento, inaugurado por Albert Campabadal, presidente del CEDDD, y clausurado por Alberto Catalán, diputado por UPN, y Mar Ugarte, vicepresidenta de CEDDD, ha tenido lugar este miércoles en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados y ha contado con la participación de representantes de toda la comunidad educativa.

"Inclusión es dar a cada alumno lo que necesita"

En la primera mesa, titulada Modelos educativos en España ¿Cómo se está implementando la LOMLOE? ¿Estamos preparados?, han intervenido: Carlos Valiente, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE); Francisco Venzalá, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE); Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, y experto en Formación Profesional y Pedro Caballero, expresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

Susana Lominchar, moderadora de la mesa redonda y directora de El Cole de Celia y Pepe de Fundación Querer, ha expresado su preocupación sobre la LOMLOE: “Hace cuatro años que se aprobó y aún no podemos observar sus resultados directos. No contempla la adaptación que cada persona necesita. La verdadera inclusión radica en que cada uno tenga la posibilidad de acceder a las adaptaciones que su situación requiera, no un ‘todos juntos haciendo lo mismo’”.

Francisco Venzalá también ha criticado la LOMLOE: “Estamos ante un contexto difícil y complejo. Ninguna ley educativa en España ha durado los 10 años que los expertos consideran necesarios para que la normativa se asiente y empiece a dar sus frutos. El profesorado nos ha transmitido que, en ordinaria, no están preparados para atender todos los perfiles que se concentran dentro de la diversidad. Consideramos que el planteamiento de la LOMLOE es utópico”.

Santiago García ha señalado las deficiencias en la implementación de la LOMLOE: “La LOMLOE se aprobó con mucha prisa y en plena pandemia. Estas prisas chocan directamente con la dejadez y los muchos retrasos que ha acumulado la puesta en marcha de la ley posteriormente”.

Por su parte, Carlos Valiente ha subrayado la importancia de la Educación Especial: “Cuando algo te importa, lo cuidas. La aplicación de la LOMLOE no es viable económicamente. Actualmente, el concepto de la neuroplasticidad demuestra que cuanto antes se intervenga, mejor. La Educación Especial ofrece un diagnóstico continuo y preciso para cada niño”.

Valiente también ha criticado el desconocimiento general sobre la Educación Especial: “Existe una gran desorientación en la gente fuera de la discapacidad. Las familias tienden a acercarse a los modelos de los niños neurotípicos, pero pronto se dan cuenta de que ese no es el camino para su hijo. Todo, por el estigma y el desconocimiento que existe alrededor de la especial. Luego, descubren lo que es y se les abre el cielo. Un ejemplo muy claro. Una familia me contaba el otro día cómo en apenas dos semanas yendo a Educación Especial, su hijo había experimentado un cambio radical. Lo mejor de todo es que sus profesores me explicaban que aún no habían comenzado con el abordaje de este alumno. Sólo el cambio de entorno ya ha sido beneficioso para él”.

En esta línea ha incidido Venzalá. "Sí detectamos una falta de información en positivo sobre la Educación Especial. El que la conoce es desde fuera de la discapacidad y lleno de prejuicios y estigmas. Falta contarle a las familias lo que es realmente esta opción. Sólo se puede tomar la mejor decisión para el futuro de nuestros hijos teniendo toda la información posible".

Necesidad de recursos y participación familiar



Pedro Caballero, expresidente de CONCAPA, ha enfatizado la importancia de la elección de las familias en el sistema educativo: “Lo primero que nos preguntamos es qué hemos hecho las familias para no poder elegir. En las familias impera el desasosiego. Nos gastamos millones de euros en informes que pretenden justificar decisiones políticas, mientras que ese dinero no llega a Educación”.

Caballero ha concluido con un llamamiento a la colaboración entre padres y profesores: “Reivindicamos que los padres no somos el problema de los profesores, queremos ayudarles en todo. Nuestra batalla pasa por recibir los recursos con los que poder atender dignamente a estos niños”.

Los integrantes de la primera mesa del foro “La educación para las personas con discapacidad en España” organizado por el CEDDD Carlos Horcajada/CEDDD

La necesaria coordinación de los profesionales

En la segunda mesa, Profesionales para la educación: necesidades educativas, profesionales, recursos y formación, han intervenido Pilar Calvo, Coordinadora psicología educativa del Colegio Oficial de la psicología; Berta Brusilovsky, arquitecta, urbanista, máster en accesibilidad universal y diseño para todos y experta en accesibilidad cognitiva; Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE), representante Colegio Oficial de Enfermería de Madrid: Silvina Funes, profesora UCM y socióloga experta en educación y discapacidad; y Sergio Sánchez, investigador en la UCLM y coordinador de la Clínica Jurídica DyD. Moderó Melisa Tuya, redactora jefe de 20minutos y coordinadora de Capaces.

En esta mesa se ha recorrido la importancia de profesiones sanitarias, como la enfermería, la psicología, la terapia ocupacional, la logopedia o la fisioterapia, en los centros educativos para atender al alumnado con discapacidad, que con frecuencia tiene comorbilidades. Profesiones que deben estar coordinadas y contempladas en el día a día educativo. También la necesidad de crear espacios o adecuarlos para dar respuesta a las necesidades de accesibilidad.

El cuidado a las familias; la conveniencia de tener presentes a los alumnos con discapacidad más afectados y de respetar desde el punto de vista legislativo los derechos a la educación de los menores con discapacidad y a la elección de las familias, así como la conclusión de que a día de hoy el sistema ordinario no está preparado para una inclusión plena de los alumnos que actualmente están en educación especial, han sido otros de los aspectos tratados.

Intervinientes en la segunda mesa. Carlos Horcajada/CEDDD

La jornada ha destacado la importancia de una adecuada implementación y adaptación de las leyes educativas para garantizar el derecho de permanencia y el éxito académico de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Los participantes han coincidido en la necesidad de un enfoque realmente inclusivo y personalizado, así como en la urgencia de proporcionar los recursos necesarios para atender a este colectivo de manera efectiva.