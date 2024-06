Cuando las aulas se convierten en saunas: "Un trabajador llamaría a riesgos laborales, ¿por qué lo permitimos en los colegios?"

"Queremos aulas, no saunas", "paraguas al sol" o "peligro, colegios a la brasa" son algunos lemas con los que las asociaciones de familias de diferentes centros en España vuelven, un año más, a reclamar la adaptación y climatización de los centros escolares que ayuden a paliar los episodios, cada ves más frecuentes, de altas temperaturas. La Tierra encadenó hasta el pasado mayo 12 meses de calor de récord, según datos recientes de Copernicus. El cambio climático acelera en frecuencia e intensidad las olas de calor. En este contexto, la comunidad educativa sigue luchando por adecuar los centros públicos, cuya media de antigüedad supera los 25 años, cuando se construía más pensando en no pasar frío que calor.

"Estamos igual de mal que como en años anteriores, hay muchísimo calor en las aulas, que no tienen aire acondicionado ni aparatos de climatización. Hay centros que incluso carecen de sombras para los niños en el tiempo de recreo y, sobre todo a la hora de recogerlos, tienen que soportar temperaturas extremas. Igual que cualquier empresa pública está acondicionada con aire acondicionado para que los trabajadores aborden su jornada laboral de la mejor manera posible, no solo el profesorado tiene que estar en las mejores condiciones, también el alumnado ha de estar en unas condiciones óptimas de temperatura para poder dar las clases con normalidad", reclama a 20minutos la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), María Capellán.

Para recoger esta reivindicación, el Ministerio de Educación anunció en 2022 un plan de adaptación climatológica que actualmente está sufragado con los fondos europeos del Plan de Recuperación y se incluyen en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) que gestiona el Ministerio de Transportes, dotado con más 1.080 millones de euros a los que pueden acceder tanto ayuntamientos como CCAA, que son los titulares de los centros. Fuentes de Transportes indican a este periódico que, hasta la fecha, se han gestionado 116 actuaciones en edificios de uso educativo. Sin embargo, la CEAPA lamenta que el aterrizaje de este plan en los centros es "mínimo y muy lento", y el sindicato ANPE asegura que las temperaturas en el interior de las aulas siguen siendo "insoportables" cada que llega una ola de calor.

Desde el sindicato ANPE, un año más, reclaman a las consejerías "medidas adecuadas y preventivas de adaptación y climatización" de los centros escolares. "El profesorado ya está empezando a pasar calor y nos dicen que la temperatura en las aulas es ya insoportable y, si salen al patio, en muchos no hay apenas sombras", lamenta su portavoz, María Jesús Álvarez. Recuerda que, según el Real Decreto 486 de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares (como escuelas) deber estar comprendida entre los 17 y los 27 ºC.

"Esto no es cuestión de un año, las olas de calor han venido para quedarse y hay que evitar los riesgos serios que tienen para la salud". Aunque subraya que son las administraciones quienes han de buscar soluciones, desde ANPE no descartan medidas como, en caso extremo, dar las clases de forma telemática o terminar antes del curso. "Hay que plantear medidas a los centros y no podemos esperar que los docentes busquen soluciones caseras porque no es algo puntual, es un problema que ocurre todos los años y hay que tomar medidas", insisten.

"Cualquier trabajador llamaría a prevención de riesgos laborales y les diría que es imposible trabajar en determinadas condiciones, ¿por qué lo permitimos en las aulas?", reflexiona Capellán.

Iniciativa legislativa popular

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), junto a la FAPA Giner de los Ríos y los sindicatos UGT y CC OO, se encuentra en plena campaña de recogida de firmas para exigir a la Asamblea de Madrid una ley de climatización en centros educativos. Según explica el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, el plazo para recoger al menos las 50.000 rúbricas necesarias terminará a finales de julio, pero confía en "conseguir de sobra" el apoyo a una iniciativa que sería "la primera ley en esta materia a nivel nacional y la primera iniciativa legislativa popular (ILP) que acepta la Asamblea de Madrid".

Esto muestra, a su entender, la "sensibilidad social" que existe con el tema. Su reivindicación es "un plan de rehabilitación integral de centros escolares y de sus espacios cercanos, que contemple asumir los problemas tanto de frío como de calor y con un amplio abanico de posibilidades para estudiar y trabajar en condiciones asumibles". El texto propuesto, añade, es "general y amable para aceptar enmiendas" y, calcula que podría estar aprobado para finales del próximo curso.

También en Madrid, el pasado 24 de mayo se llevó a cabo una protesta en una docena de colegios para protestar contra la falta de adaptación a las altas temperaturas bajo el lema Paraguas al Sol.

La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente el Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas para este año, que contempla medidas específicas para el ámbito educativo como adaptar el horario lectivo, cambiar las actividades físicas y sus horas de realización -para evitar salidas al patio en las franjas más calurosas del día- o revisar las extraescolares para que no se hagan en lugares expuestos al sol. Además, se prevé la instalación de persianas, estores o toldos, y de ventiladores y unidades enfriadoras en suelo radiante, especialmente en colegios públicos de 0 a 3 años. También se anunció una refrigeración por efecto vaporativo, regando durante la noche el suelo en patios y parques.

También Canarias ha aprobado este mayo un protocolo que prevé medidas como anticipar la salida o la enseñanza no presencial cuando el riesgo sea alto. Han destinado más de cien millones para techar canchas deportivas, instalar aires acondicionados y plantar árboles, entre otras. En Andalucía, donde también aprieta el calor y cada vez se alarga más en el año, la Junta prevé continuar con el protocolo que actualizó en 2023, cuando se adelantó su entrada en vigor al 15 de mayo -dos semanas antes de lo habitual- e incluyó flexibilizar el horario lectivo cuando se active la alerta naranja o roja por la Agencia Estatal de Meteorología. Asimismo, acomete obras en los edificios para adaptarlos al Plan de Bioclimatización. También Extremadura permite, desde una resolución de junio de 2023, reducir la jornada por calor.

Por su parte, Castilla-La Mancha está actualizando su protocolo, Murcia también permiten adelantar el final de la jornada escolar (garantizando transporte y comedor) si se alcanzan los 27 grados en aulas sin climatización, Melilla está dotando progresivamente de aparatos climatizadores a los centros, en especial a los más antiguos, y Baleares ha anunciado la adquisición de entre 800 y 900 sistemas de climatización para su reparto a corto plazo. También Aragón planea instalar aparatos de aire y renaturalizar los patios de Infantil y Primaria. En La Rioja quieren apostar por la aerotermia, equipos de renovación de aire y climatización telemática.

La investigadora del Instituto Salud Global, centro financiado por 'la Caixa', Mònica Ubalde, advierte en un artículo del pasado mes de junio que "el calor extremo en las aulas puede tener efectos en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, puesto que altera la concentración y el enfoque, la capacidad para procesar y retener información, y el rendimiento general", al tiempo que recuerda que "a edad temprana se es más propenso a la deshidratación, el agotamiento por calor y los golpes de calor debido a varias razones relacionadas con el desarrollo del sistema de termorregulación y las capacidades fisiológicas".