Los ministros socialistas salen en tromba a pedir el voto para el 9J como respuesta al "burdo" proceso contra Begoña Gómez

Varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez piden este miércoles que los ciudadanos respondan a través de su voto en las elecciones europeas a la imputación de la mujer del presidente, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado en la recta final de la campaña. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tildado de "extraño y burdo" este proceso judicial, basándose en que el juez no ha "respetado" la "norma no escrita" de no dictar resoluciones que puedan afectar a los resultados electorales.

Ministros socialistas como Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero o Félix Bolaños se han pronunciado en este sentido, aunque también han querido hacer hincapié en que respetan las decisiones judiciales y que tienen que ser los ciudadanos los que "evalúen" si esto es o no una operación judicial, algo que también remarcó el presidente en su segunda carta dirigida a la ciudadanía.

En la misiva, publicada este martes horas después de conocerse la imputación de su mujer, Sánchez aseguró que ambos están tranquilos porque todo es "un gran bulo", cuestionó la publicación de la resolución en plena campaña y llamó a condenar y rechazar las "malas artes" de la derecha y la ultraderecha a través de las urnas de este domingo. Es lo que ha hecho este miércoles Alegría en declaraciones a los medios en Sevilla, así como el ministro del Interior en una visita a la Fundación A La Par en Madrid.

Grande-Marlaska ha asegurado que tras ejercer la jurisdicción durante más de 30 años, la resolución de Peinado le causa "extrañeza" por la citada "regla no escrita" a la que apunta Sánchez y el resto de ministros socialistas. "El respeto a la independencia judicial y a las resoluciones no quiere decir que en el Estado de derecho también puedan ser evaluadas", ha opinado Marlaska, que ha rechazado evaluar si esto es una "operación judicial", lo que ha dejado para "el conjunto de los ciudadanos, que podrán manifestarse en ese sentido el 9J".

Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Montero ha apuntado a que la imputación de la mujer del presidente en la recta final de la campaña tiene una lectura por sí sola. "Es evidente que la derecha desde el primer día ha dicho con claridad que va a estar en ese acoso y derribo, concretamente Vox, que quería sacar a patadas y gorrazos al Gobierno de Moncloa", ha pronunciado en declaraciones desde Huelva.

A la ministra de Hacienda le ha causado "extrañeza" que se "filtre" la imputación de Gómez a tan solo cinco días de las elecciones europeas, teniendo en cuenta que su declaración no se va a producir hasta dentro de un mes.

"Hago un llamamiento a los ciudadanos para que el 9 de julio acudan a votar, ejerzan su derecho y, por tanto, les demos la respuesta que estas personas necesitan ante la falta de respeto que está experimentando la democracia", ha zanjado Montero, que no ha querido hacer más valoraciones sobre la decisión del juez más allá de que le produce extrañeza.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado el "máximo respeto a las resoluciones judiciales" pero ha precisado que eso no significa que no tenga "opinión". Sin valorar directamente la decisión del juez Peinado, Bolaños ha llamado a una "enorme movilización" de la "gente progresista" el 9 de julio para que el PSOE gane las elecciones y ponga a la derecha "en su sitio" tras la "campaña más sucia de la historia".

"Lo único que nos cabe contra eso es ir a votar en masa al PSOE, decirle a la derecha y a la ultraderecha que no queremos una democracia tóxica, llena de lodo y mentiras", ha lanzado el ministro.