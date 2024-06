Feijóo reta a los españoles a responder el 9J a la "segunda dosis" de la "lacrimógena" carta de Sánchez

"Hay mucha gente cabreada porque se da cuenta de que [Pedro Sánchez] les está tomando el pelo", ha comenzado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que será uno de los últimos mítines de campaña. El popular ha enumerado este miércoles los "desmanes" del PSOE y la "parálisis" del Gobierno casi un año después de de las últimas elecciones generales. Pero sobre todo ha puesto el foco en la actitud que ha tomado el presidente del Gobierno ante todo ello y más aún después de la imputación de su mujer por supuesta corrupción y tráfico de influencias. "Ejerce de presidente creyéndose impune, atacando a todo el mundo, pero no nos vamos a callar". Y eso es lo que le ha pedido a los ciudadanos, que alcen la voz el próximo domingo: "Vamos a hablar alto y claro respondiendo en las urnas y respondiendo a la carta lacrimógena 'dosis 2' que ha mandado Sánchez a los españoles".

Según Feijóo, existe un ambiente de "cabreo e indignación" después de este "año de epístolas" en el que Sánchez trata a "todos" por "tontos" y culpa de lo que pasa en España a los "medios, jueces y oposición": "Esto es el populismo en vena, impropio de un país como España", ha lanzado desde Extremadura. Porque, como ya ha señalado en mítines anteriores, el PSOE trata "tapar lo que hace con estrategias peliculeras, con conflictos internacionales, si hace falta, y directamente con insultos", hablando de la "extremaderecha, del fango y de Franco".

No obstante, "nada de lo que está ocurriendo es normal". "No es normal que se intente silenciar cualquier crítica al puto amo, que para tapar la presunta corrupción que rodea al Gobierno y a la Moncloa se esté atacando a jueces, periodista o quien ose a levantar la voz; no es normal que desde el Gobierno se intente dividir a la sociedad, que el Gobierno se someta a todos los que quieren que España fracase, que la política interior se negocie fuera de la UE o que estemos sin Presupuestos y que el país esté parado salvo para aprobar la amnistía, que ni siquiera se atreven a publicar en el BOE".

Tampoco es normal, según Feijóo, "que se humille a la Nación amagando ya con un referéndum de independencia por parte de los grupos parlamentarios independentistas que apoyan al Gobierno", o que todo lo que está cerca de Sánchez acabe siendo investigado por presunta corrupción y que esa investigación esté dentro de las paredes de la Moncloa".

🔴¿En qué país del mundo, ante una investigación judicial en su propia casa, un presidente del Gobierno le escribe una carta a la ciudadanía pidiendo que responda a la justicia con sus votos?



Quien tiene que responder es Begoña Gómez ante la Justicia y Sánchez ante los españoles pic.twitter.com/E64nZLAKW6 — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 5, 2024

Por todo ello, el líder de la oposición ha incitado a la movilización para que este domingo "se inicie el principio del fin de este Gobierno" y ha reivindicado la papeleta del PP como la única que sirve para que se vaya Sánchez: "Se ha demostrado que eligiendo otras tiene más posibilidades de quedarse", ha señalado en referencia a Vox.