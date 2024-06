Almeida condiciona la licencia del Mad Cool a que el Gobierno valide el plan de movilidad

Del 10 al 13 de julio se celebra una nueva edición del Mad Cool Festival y todavía no hay un plan de movilidad establecido. Tras los problemas que se produjeron en la edición pasada, los propios promotores del evento han presentado su plan, en el que plantean un refuerzo de Metro y mejorar los accesos y las salidas no sólo a través de la M-45, sino también a través del polígono de Marconi, en Villaverde. Precisamente, el Ayuntamiento de Madrid condiciona otorgarle la licencia al festival a que Delegación del Gobierno valide las medidas porque "la M-45 es competencia de la Guardia Civil". Mientras que, desde el Ejecutivo, aseguran que no son sus competencias.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que, tras la celebración del evento el año pasado por primera vez en el recinto de Villaverde, el delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, envió una carta al Consistorio. En esa misiva, remitida el 18 de julio de 2023, el representante del ejecutivo central en Madrid mostraba su "preocupación" por la celebración de un festival de reguetón (que finalmente no se celebró) tras los "problemas de movilidad y seguridad notables" que se habían producido durante el Mad Cool y el concierto de Harry Styles en el espacio habilitado en San Cristóbal de los Ángeles. El actual delegado desaconsejaba el uso de este espacio para la celebración de eventos con afluencia de público masiva.

De acuerdo al requerimiento de la Delegación de Gobierno en 2023, desde el Ayuntamiento aseguran que ha solicitado a la representación estatal en la capital "el visto bueno de la celebración del evento en lo que concierne a las cuestiones a las que aludía el año pasado, cuestiones que le han sido trasladadas también al promotor del festival". Almeida pide que, para que Francisco Martín no le de su opinión "a posteriori", como hizo la anterior edición, haya "una corresponsabilidad entre administraciones". "Le pedimos a la Delegación del Gobierno que nos diga si en su opinión se dan las condiciones de movilidad adecuadas", insiste el alcalde, quien ha subrayado que los organizadores y promotores del festival han hecho un "esfuerzo importante" para minimizar las molestias y garantizar las condiciones de seguridad.

Desde Delegación insisten en la "terrible irresponsabilidad" del alcalde de la capital por intentar avalar el recinto donde se celebró el año pasado el Mad Cool porque, a su juicio, el espacio "no cumple en materia de movilidad y accesibilidad" y obliga a un despliegue policial "desproporcionado". Una responsabilidad que, asegura Francisco Martín, Martínez-Almeida quiere trasladarle a él: "No es justo ni positivo. Cada uno tiene que ser consecuente con sus decisiones o con la falta de ellas. La Delegación no tiene competencia alguna en validación de los planes de movilidad. Pido al alcalde que rectifique". Insiste en que, desde el Consistorio, "se inventan un trámite" que "no tiene ni base jurídica ni procedimental alguna" para trasladar a la Delegación "su profunda irresponsabilidad".

El representante del Gobierno central en Madrid considera que es el Ayuntamiento el que tiene que estudiar y validar, o no, el plan de movilidad del festival. Una vez lo haga, habrá una reunión para terminar de diseñar el dispositivo de seguridad, como ocurre en eventos de esta magnitud. Martín ha recordado que ha intentado hablar con el regidor de la capital, Martínez-Almeida, sobre la situación en la que se encuentra el recinto del distrito de Villaverde y su entorno. Sin embargo, el primer edil de Madrid no la considera necesaria ya que quienes tienen conocimientos de las condiciones de movilidad son los técnicos: "¿Vamos a ser nosotros los que le digamos a los técnicos qué tienen que hacer en materia de movilidad?", ha criticado.

El alcalde de Madrid no espera que el festival se celebre en otro emplazamiento ni que se suspenda, ya que Mad Cool "es un evento importante en la ciudad que transmite una imagen positiva", además de los ingresos económicos que genera. De hecho, el festival ha cifrado el impacto económico de la anterior edición en más de 46 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Pero lo cierto es que a un mes de que se celebre el Mad Cool, aún no se sabe si las mejoras de los promotores serán suficientes para recibir la licencia y poder celebrar el festival.