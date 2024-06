Barcelona reúne este fin de semana a uno de los mejores grupos de K-pop del mundo, grandes artistas urbanos como Aitana o Myke Towers en el Share Festival, un festival gastronómico con prestigiosos restaurantes y ciencia en el barrio del Born.

Con la llegada del calor, las actividades al aire libre se multiplican y, como cada fin de semana, existe un gran abanico de posibilidades para todos los gustos.

La ciencia llena las calles del barrio del Born

Se celebra en el Born la Festa de la Ciència con un amplio abanico de actividades relacionadas con el cambio climático, la inteligencia artificial o la arqueología.

El Born Centre de Cultura i de Memòria es el encargado de realizar muchas de las actividades del festival científico, entre ellas, ‘El camino del agua. Una historia sobre el Rec Comtal’‘, 'Bioarqueología, investigamos la alimentación del pasado' o ‘Cuando la técnica dominó el agua: el funcionamiento del acueducto romano de Barcino’.

Diferentes localidades; 7 al 9 de junio; Entrada gratuita. festadelaciencia

Fiesta de la Ciencia en el Born. Ajuntament de Barcelona

Barcelona no duerme con el Share Festival

El Fòrum se despide del Primavera Sound para dar la bienvenida al Share Festival Barcelona, con más de 30 artistas urbanos, entre ellos, la conocida cantante pop Aitana, el compositor puertorriqueño Mike Tower o la polifacética Lola Índigo.

Los artistas se dividirán en los tres días que dura el festival, que comenzará este viernes 7. Además de con actuaciones musicales, el evento contará con actividades.

Parque del Forum; 7,8 y 9 de Junio; entradas desde 49 euros. sharefestival

Aitana como artista confirmada para el Share Festival Share Festival

El K-pop aterriza en el Palau Sant Jordi

IVE, el conocido grupo surcoreano de música K-pop, hace parada en Barcelona en su primera gira mundial, 'Show What I have'. Cantarán muchos de sus temas famosos, como 'Eleven' o 'I am'.

Gaeul, Yujin, Rei, Wonyoung, Liz y Leeseo son las integrantes de la banda, que cuenta con más de cinco millones de 'followers' en redes sociales y fans de todo el mundo.

IVE banda K-pop IVE

Sabrosos bocados con el 'Tast a la Rambla'

El 'Tast a la Rambla' vuelve a celebrarse otro año más en la capital catalana. Son 36 los restaurantes que participarán en la feria gastronómica, entre ellos ganadores de estrellas Michelin. Una oportunidad para que los que lo deseen conozcan los diferentes restaurantes de la ciudad y prueben sus propuestas.

Además de poder degustar diferentes tapas, también se realizarán talleres gastronómicos, donde aprender de cocineros prestigiosos, recetas y tips únicos y diferentes.

Plaza Catalunya; 6, 7 , 8 y 9 de junio; precio tapa desde 6 euros. tastalarambla

Tast de la Rambla Tast de la Rambla

Prima Facie, más que un monólogo

Prima Facie es un monólogo diferente donde se combina el humor con la crítica social y los prejuicios. La actriz principal trabaja la expresividad teatral con diferentes posibilidades artísticas.

La obra trata sobre Tess, una prestigiosa abogada que nunca ha perdido ningún caso. Tiene las ideas muy claras y cuadriculadas, hasta que un día un suceso le hace replantearse todo en lo que ella cree. La narrativa pretende que los espectadores cuestionen el funcionamiento actual del mundo, abre debates e invita a la reflexión.

Rambla dels Estudis, 115; hasta el 22 de junio; entrada desde 15 euros.teatrepolioramaprimafacie

Prima Facie Teatro Poliorama

Paradox Museum, donde nada es lo que parece

El Paradox Museum cuenta con más de 70 escenarios surrealistas que pretenden hacer estallar la mente de aquellos que lo visiten.

En este museo se trabajan el surrealismo y los sueños, ofreciendo espacios carentes de sentido, donde los espectadores podrán interactuar y tomarse fotos diferentes para compartir en sus redes sociales.

Pl. d'Urquinaona, 3; Tiempo indefinido; Entradas desde 18 euros. paradoxmuseumbarcelona