Sofía Cristo se sincera sobre su hermano, su madre y la televisión en 'Querido Hater': "He luchado mucho para dejar de ser la 'hija de"

Sofía Cristo se ha desahogado en Querido Hater y ha aclarado varios temas pendientes como la situación vivida con su hermano, Ángel Cristo Jr., la expulsión disciplinaria que ella tuvo por una agresión a Miguel Frigenti en Secret Story y no se ha olvidado de dedicar unas palabras a su madre, Bárbara Rey.

La DJ ha confesado que siente una gran admiración por su madre, y que sabe distinguir perfectamente entre su madre y Bárbara Rey. "Yo ya la admiraba mucho como artista, pero me di cuenta de la repercusión mediática que ella había tenido, la transición, como mujer en esa época, al colectivo y todo. Yo estaba viendo cosas que nunca había visto, la miraba y decía: 'esa mujer es mi madre".

Por otra parte, también ha manifestado que las actitudes que tienen hacia su madre son muy agresivas. "Es muy triste que una mujer que ha sufrido tanto como mi madre, una mujer maltratada, siga siendo una mujer maltratada, porque lo está siendo y si la gente no es capaz de verlo, estamos llegando a una sociedad con más retraso. Me da mucha pena, una mujer de 74 años que lleva toda la vida luchando, no se merece eso", ha expuesto.

Además, ha explicado como se sintió con la expulsión disciplinaria en Secret Story: "Lo viví muy mal, fue muy duro. Las dos semanas que estuve en GH sabía que no pertenecía a eso, ese tipo de tele no iba conmigo. Yo entré porque quería demostrar como era la Sofía sin drogas y justo pasó eso. Acabó el programa y me he retirado de colaboradora en todos los programas en los que estaba, yo ya no soy esa persona que se tomaba la legitimidad de criticar a todos".

Por último, Sofía Cristo se ha mostrado un poco arisca a la hora de hablar de su hermano."Lo que menos me apetece es hablar de mi hermano. A veces el karma tarda, pero llega. Yo me levanto cada día y tengo una casa, a mis mascotas, a mi madre, un trabajo que adoro y la conciencia tranquila. He luchado mucho para que se diferencie ser la 'hija de' a ser Sofía", ha revelado.