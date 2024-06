'Existe', la coalición del mundo rural que aspira a llegar a Europa: "España es el país con más desequilibrio territorial de la UE"

Tomás Guitarte (Cutanda, 1961) hizo historia el 10 de noviembre de 2019 al convertirse en la primera voz de la España vaciada en el Congreso de los Diputados gracias al escaño que su entonces agrupación de electores, Teruel Existe, logró en los comicios generales que confirmaron a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dos años después, Teruel Existe se convirtió oficialmente en partido político en un contexto pandémico dificilísimo que perjudicó su consolidación en la Cámara Baja.

"Si ha habido legislatura anómala, fue la que nos tocó vivir a nosotros. Como era obvio, las prioridades de la acción política se centraron en la pandemia. No obstante, también contribuyó a poner en evidencia que debemos reflexionar sobre el modelo de sociedad y de país que estamos construyendo. Por ejemplo, que los espacios de baja densidad de población pueden ser más saludables para vivir y que, si se invierte en desarrollo tecnológico, hay herramientas para trabajar desde allí", afirma Guitarte a 20minutos.

Nacido como denuncia de un centralismo político originario de un centralismo social y como reclamo de oportunidades para la provincia aragonesa, Teruel Existe se erigía entonces en el gran abanderado de las reivindicaciones de aquellos municipios que se sentían olvidados por el Estado. El camino fue corto, apenas duró tres años, porque en las elecciones del 23 de julio de 2023 la formación perdió su escaño en el Congreso, aunque hoy mantiene representación institucional en Aragón.

No obstante, para Guitarte aquello fue tan solo un obstáculo que, con los comicios europeos de este domingo, pretende sortear. Porque el turolense aspira ahora a continuar trabajando en Estrasburgo por lo que llama la "España olvidada" bajo la bandera de Existe, una coalición integrada por fuerzas municipalistas del país y por el partido Por un Mundo Más Justo.

"Hemos intentado construir un proyecto de abajo a arriba, es decir, un proyecto que naciese de los propios municipios, de los propios ciudadanos y movimientos sociales de la España vaciada, y es importante estar en Europa porque muchas de las políticas que se impulsan inciden en la vida diaria de los municipios. Debemos tener voz allí para poder participar de la toma de decisiones", cuenta en candidato.

España suspende en equidad territorial

Las perspectivas electorales de cara a los comicios del 9 de junio para Existe no son halagüeñas. Las encuestas no otorgan representación en el Parlamento Europeo a la coalición, aunque Guitarte apunta a la espontaneidad en el voto para reforzar su optimismo. "Cuando hacen las encuestas no preguntan por nosotros. Es decir, el encuestado, sin darle nuestra opción, afirmaba espontáneamente que no iba a votar a ninguno de los partidos que le decían, sino que iba a votar a Existe", defiende.

Su difícil pero posible llegada a Europa ha llevado a Existe a trabajar en una comparativa del lugar que ocupa la política territorial de España en Europa. El resultado es, según Guitarte, que nuestro país es "el más desequilibrado territorialmente de todos los países de la UE".

La acción política española, dice el turolonse, se ha basado consciente o inconscientemente, pero desde luego de manera equivocada, en el sacrificio de los territorios menos poblados en beneficio del desarrollo de otros: "Es una estrategia ajena a cualquier principio de equidad e incluso de igualdad constitucional", denuncia.

En este sentido, apunta a los países centroeuropeos, y en especial a Alemania, como ejemplos del trabajo bien hecho. "Por supuesto que sus casos tienen luces y sombras, pero, en general, sí que han concebido como un principio rector de sus políticas el desarrollo del equilibrio territorial".

El desconocimiento del mundo rural "en los despachos"

Europa, sin embargo, vive desde hace meses de manera especialmente intensa las consecuencias del descontento del mundo rural, sobre todo de los trabajadores del sector primario. Los tractores han tomado ya en varias ocasiones las principales carreteras comunitarias en Francia, Países Bajos, Bélgica o Alemania, bloqueando los controles fronterizos entre países y provocando pérdidas millonarias al sector del transporte.

En España las protestan han adquirido especial fuerza, con un reciente bloqueo de 24 horas de la frontera con Francia y una tractorada masiva en febrero que llegó al centro de las grandes ciudades. Los profesionales comunitarios denuncian, entre otras cosas, una descompensación en los controles de sus productos en comparación con los importados de fuera de la UE, una asfixia fiscal o una Política Agraria Común que perjudica su trabajo.

Precisamente, contra esta iniciativa y la Agenda 2030 es contra las que más disparan los trabajadores. Lejos de discursos maniqueos como los que puede abrazar Vox, partidario de la derogación de ambas, Guitarte no ve incompatible ensalzar las virtudes de las dos iniciativas y denunciar, a su vez, que muchas de sus medidas se han impulsado desde el desconocimiento del mundo rural.

"Los objetivos vinculados con el medioambiente se están imponiendo desde arriba, desde los despachos, sin impulsar procesos de participación. El sentimiento que hay en el mundo rural es que quien elabora la legislación no lo conoce de verdad. Y de ahí nacen los conflictos. Cuando alguien está legislando sin conocer la realidad, lo normal es que se equivoque", afirma a este periódico.

Así, por ejemplo, "no puede imponerse la digitalización del campo sin pensar en cuál es la estructura humana que está sosteniendo esa labor, una estructura que no ha tenido una formación digital previa, ni cuenta con la capacidad ni la edad para afrontarla". "Salvo que, claro, se obligue al sector a contratar asistentes externos", se lamenta Guitarte.

Una gran coalición europea y el auge de la ultraderecha

El proyecto de Existe, a pesar de recoger reivindicaciones históricas y estar integrada por fuerzas que llevan años trabajando por que se atiendan, concurre a las elecciones comunitarias consciente de su estado embrionario pero con el aval de muchas organizaciones que ven esencial su entrada en las instituciones.

"Se han puesto en contacto con nosotros muchas asociaciones de Francia, Italia o Grecia para manifestarnos la necesidad de que surja una alternativa política que defienda estos intereses", subraya el líder turolense.

A la pregunta de si es posible o si se está trabajando en conformar una gran coalición europea que atienda el equilibrio territorial en todas sus formas, Guitarte confía en que "unos buenos resultados" en los comicios de este domingo "provoquen un aumento de esos contactos".

"Merece la pena hacer un esfuerzo por el desarrollo de la equidad territorial", apostilla. Y merece la pena no solo por la prosperidad nacional y comunitaria, sino para evitar también que determinadas fuerzas políticas reaccionarias abanderen la causa del mundo rural cuando, en el fondo, demuestran poco conocimiento del sector.

Es el caso de la ultraderecha, cuyo auge preocupa en toda Europa. Aunque finalmente no haya prosperado en esas zonas, desde su nacimiento Vox ha buscado y, durante un tiempo, encontrado a gran parte de sus votantes en las poblaciones menos pobladas. Ahora, son los pueblos los que en Francia, Países Bajos o Alemania están impulsando a la extrema derecha.

"Es una de las consecuencias de este olvido. La imagen que se tiene en el mundo rural es que en los despachos, en Bruselas, apenas se conoce la realidad de ese entorno. Esto provoca una sensación de hastío y que se derive a posiciones cada vez más extremas que, en el fondo, luego no resolverán nada porque detrás de sus propuestas no hay un conocimiento serio del sector ni soluciones que sean realistas y factibles. El olvido de ciertos sectores tiene como consecuencia, muchas veces, una respuesta de la sociedad a modo de sarpullido", lamenta Guitarte.

La polarización disminuye sus opciones

Para Tomas Guitarte la gran enemiga de Existe es la polarización y el contexto de fragmentación en el que se celebran las elecciones de este domingo. "Es el riesgo fundamental que tenemos tanto nosotros como otras formaciones que apuestan por la reflexión y la política de diálogo y acuerdo", admite.

Así, el candidato afirma que fuera de las medidas de acción puramente políticas, una de sus propuestas electorales es "intentar abrir un espacio donde el consenso y el diálogo sean un valor en sí mismo".

"De la polarización ideológica solo sacan rendimiento aquellos que la hacen, un rendimiento puramente electoral. Intentan atraer ese voto y evitar otro más reflexivo a través de una estrategia de hooliganismo deportivo: 'Tú vótame porque eres de los míos lo haga bien o lo haga mal'. Nosotros no planteamos eso", concluye Guitarte.