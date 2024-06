Ana Rosa Quintana: "No sé lo que me queda en la televisión, pero creo que ahora ya estoy un poco fuera"

Ana Rosa Quintana ha pasado de entrevistadora en su programa TardeAr a entrevistada. Una de sus colaboradoras, la influencer Marina Rivers, ha conversado con ella en su podcast ¿Esta te la sabes?, dentro de la plataforma Podimo.

La periodista se ha mostrado muy abierta y franca con Rivers, a la que ha contestado que no sabe lo que le queda para 'jubilarse' en la televisión: "No sé el tiempo que me queda en la tele, lo que la gente quiera y lo que yo considere que sea el momento de marchar. Creo que es muy difícil irse, pero es necesario. Yo creo que ahora ya estoy un poco fuera, no pensaba empezar un nuevo proyecto", se confiesa.

Ana Rosa atribuye su permanencia a su programa vespertino. "Esto ha sido por todos los cambios en Mediaset y porque estuvieron muy pesados en ponerme las tardes, si hubiera seguido en las mañanas hubiera aguantado 1 o 2 años más y ya".

Marina Rivers plantea el interés de los jóvenes por las cuestiones públicas, a lo que Ana Rosa le responde: "Luego no os quejéis, si tú no votas, no tienes un criterio, no te informas y no te importa lo que les ocurre a tus paisanos, luego no te quejes".

Y añade: "Creo que hay una crisis de educación y de cultura, hay mucha gente que sale ahora que son analfabetos funcionales. Son capaces de leer un texto, pero no de entenderlo y eso es culpa de la educación. Tenemos un sistema de enseñanza que cada vez que viene un gobierno lo cambia, no se ponen de acuerdo y no están con los estándares europeos", se queja Ana Rosa, madre de tres hijos, dos de ellos en la universidad.

Ana Rosa Quintana, en un momento de su programa 'TardeAr'. MEDIASET

Respecto a las redes, el medio natural de Marina Rivers, Ana Rosa dice: "No me acuerdo de ninguna, es todos los días lo mismo. Recibo más críticas por el lado político que por el lado profesional, tengo mis haters profesionales y estoy orgullosa porque me siguen y son importantes en mi vida porque se molestan mucho en seguirme".

Las fake news y la información sesgada también salen en la conversación: "Hay que tirar hacia delante, lo importante es saber que cuando tú has hecho algo o has dicho algo que no debías, no ha sido intencionado sino errores. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y el que está mirando, sin hacer nada, ese no se equivoca, está en su casa tranquilo y no se arriesga. Si te arriesgas, a veces te equivocas, pero hay que seguir hacia delante", dice Ana Rosa.

Marina Rivers, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Cuando te llegó que iba a estar de colaboradora en TardeAR, ¿sabías quién era yo?", pregunta Marina a su jefa. "Claro. Cuando estuvimos organizando el programa pensamos que había que avanzar, no podemos quedarnos en seguir con los mismos 30 años de programa, había que dar un paso más allá. En la redacción hay que juntar gente con más experiencia, con gente más joven porque eso enriquece a los dos y eso es lo que buscábamos", le responde Ana Rosa.

Y Rivers se arriesga a preguntar: "¿Qué consejo me darías a mí o le hubieses dado a tú yo del pasado para estar en televisión y que te vaya bien?".

"Yo esto se lo digo a todo el mundo: ‘Sal a divertirte’, como tú no lo disfrutes, estás tensa y no eres tú misma. Hay que ser honrados también y nunca engañar, el pecado más grande de la televisión es aburrir, tenemos la obligación de acompañar", sentencia la periodista más veterana de la televisión.