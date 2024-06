Ya advirtió que su quinto disco, de próximo lanzamiento, iba a ser el más personal. Lo que ni siquiera sus fans esperaban es que lo fuese de una forma tan radical. La cantante Halsey, de 29 años ha sorprendido con The End, el primer sencillo de este nuevo álbum, en el que narra pormenorizadamente los graves problemas de salud a los que se ha enfrentado en los últimos años.

A la hora de darlo a conocer a través de su Instagram, donde tiene casi 31 millones y medio de seguidores, la artista no ha podido mostrarse más directa. "A grandes rasgos, tengo suerte de estar viva. En pocas palabras, he hecho un disco. Y comienza conThe End ["El final"]. Ya disponible", ha escrito.

Lo que ha dejado sin palabras a sus fans, sin embargo, son las dos instituciones que aparecen etiquetadas en la publicación y que han llenado de hipótesis las redes: la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society.

Es decir, que aunque la artista no ha especificado qué enfermedad ha sufrido, habla de lupus —una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos— y de una sociedad que trata dos tipos diferentes de cáncer: la leucemia, que afecta a la sangre, y el linfoma, que se desarrolla en las células del sistema linfático.

El post, además, consta de toda una seire de imágenes y vídeos en el que Halsey se muestra con una respuesta muy visceral a su enfermedad, recibiendo medicamentos vía intravenosa, con una mascarilla en una cama de hospital, diciéndole a la pantalla "Hoy es el primer día de mi tratamiento, llorando desconsolada, en un estudio de grabación o, incluso, una captura de pantalla con una nota titulada "El fin del puto mundo".

Además, hay un vídeo en el que se desentumece las piernas y habla con alguien fuera de cámara, con una venda alrededor del codo. "De verdad, que soy una señora mayor", dice en el clip, y eso que me dije a mí misma que me daba solo dos años más enferma. A los 30 voy a resucitar y no voy a estar enferma, sino que me veré supersexy y con mucha energía. Voy a poder rehacer mi veintena cuando tenga treinta", asegura.

Halsey, que en la letra de la canción que ha publicado no se ha dejado absolutamente nada y habla de todo el "dolor" y el "veneno" que recorren su cuerpo, buscando el amor a pesar de que esté cerca su final, ha recibido multitud de cariño y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Por ahora, eso sí, se desconoce cuándo verá la luz el álbum completo.