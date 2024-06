El maestro Joao, tras anunciar su transición, revela detalles sobre su infancia: "No entierren a la persona que llevan dentro"

El maestro Joao ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles después de anunciar que va a comenzar su transición a mujer, y ha dejado claro que él desde que nació se ha sentido mujer. Además, ha dado detalles sobre su infancia y ha querido lanzar un mensaje a todas las personas de su generación.

Ha aprovechado para recordar el debate actual sobre si los niños desde tan pequeños saben o no si son hombre o mujer. Este tema es algo complejo y muchos no lo entienden, pero el vidente sí: "Entiendo que haya gente que no lo entienda y que hay que asesorar y mirar bien las cosas, pero yo sí puedo entenderles".

También ha sacado a la luz cómo fue su infancia, que fue en pleno franquismo. Él sabía que era diferente a los demás, pero no entendía por qué, no tenía ningún referente al que seguir, al igual que muchas personas de su año.

En esa época muchas personas no tuvieron la libertad para hacer lo que quisieron. Es por ese motivo que para su generación es muy importante el paso que ha dado. "Que sepan que tienen que hacerlo, que no entierren lo que lleven dentro", ha dicho el maestro Joao, refiriéndose a las personas de su generación que no tuvieron la oportunidad de ser quienes ellos sentían y que ahora pueden hacerlo.

Su madre, además, no tuvo referentes a la hora de educarle, ella, en todo momento, ha sabido cómo es su hijo y siempre ha sido su "ojo derecho". Prueba de ello fue cuando una vez quiso presentarle a un amigo que en realidad era su pareja, pero ella le dijo que no hacía falta. "Me dijo: te he parido yo", ha confesado con lágrimas en los ojos.