Lady Gaga ha decidido cortar de raíz por si hubiese espacio para nuevas habladurías. De hecho, como tanto se estaban compartiendo unas recientes fotografías suyas en las que se podía sospechar que estuviese esperando un bebé, la cantante de 38 años ha sido muy clara a la hora de hablar de su posible embarazo.

La autora de éxitos como Born this way, Shallow o Bad romance y próxima protagonista de Joker 2 ha subido este martes un vídeo a su TikTok, donde tiene casi nueve millones y medio de seguidores, negando cualquiera de las especulaciones que se han hecho sobre que vaya a ser madre este mismo 2024.

"No estoy embarazada", ha escrito Lady Gaga en el mismo clip, donde ha añadido a modo de broma que, para que no haya confusiones, únicamente está "llorando mucho en el gimnasio", una referencia a una canción, Down bad, del último disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department.

Además, la también actriz ha aprovechado el vídeo, en el que presume de maquillaje, para pedir a sus followers que se registrasen para votar en una página que busca democratizar el mundo de la música.

Curiosamente, la publicación no se ha llenado de little monsters, como se les llama de forma cariñosa a los fans de la artista, hablando sobre su posible embarazo, como dando por hecho que serán los primeros en enterarse si alguna vez ocurre, sino de comentarios que insisten en una futura colaboración con Taylor Swift a raíz de su guiño.

Los rumores de que podría estar encinta comenzaron este pasado fin de semana, el viernes por la noche, cuando asistió junto a su pareja, el empresario Michael Polansky, a la cena de ensayo de la boda de su hermana, Natali Germanotta, con un vestido ceñido y tratando de mantener oculto su vientre.

Estas habladurías llegan justo unos meses después de que comenzase otro runrún en redes sobre la posible boda de Lady Gaga y el emprendedor del mundo de la tecnología, con quien comenzó a salir en enero de 2020, ya que la cantante fue vista con un impresionante anillo, aunque el posible compromiso tampoco lo han confirmado ninguna de las partes.