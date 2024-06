Jorge Fernández se abre sobre su enfermedad, por la que perdió "hasta 13 kilos": "Sigo teniendo síntomas. Puedes palmar"

Jorge Fernández, que triunfa cada día con La ruleta de la suerte desde hace ya 18 años, pocas veces, por no decir nunca, ha faltado a su puesto de trabajo. Algo que tiene más valor, ya que hace unos años sufrió la enfermedad de Lyme por culpa de la picadura de una garrapata.

De ello ha hablado el presentador y modelo en Espejo Público, el matinal de Antena 3 que presenta Susanna Griso, que trató las enfermedades provocadas en humanos por las garrapatas.

"Puede incluso dejarte en silla de ruedas. [Jorge Fernández] lo ha pasado muy mal", anunció la presentadora, antes de dar paso al alicantino, que intervino por videollamada.

"Es una enfermedad muy, muy jodida. Es verdad que hay mucha gente que lo está pasando mucho peor que yo y hay gente, como decía Susanna, que está en silla de ruedas. Y puedes palmar", alertó el también actor.

"Una garrapata, en un sistema inmunológico muy debilitado y cuando te pilla fuerte, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta muerte que existe. En España, afortunadamente, menos. En Estados Unidos, Canádá o incluso Suiza...", indicó, antes de rememorar su caso.

"Aquí se sabe muy poco sobre la enfermedad de Lyme. Hace 5 o 6 años, cuando me lo descubrieron, decían [los médicos] que no existía. Fibromialgia facial crónica, un saco roto junto al colon irritable...", narraba.

"Llevaba tres años jodido. Tú me veías por los pasillos", le decía a la presentadora del espacio. "Yo veía que cada vez perdías mas peso, hasta 13 kilos, y me decías: 'es que estoy muy mal, no sé a qué obedece, no saben darme un diagnóstico", contestaba Griso. "No sabía a qué respondía mi poca vitalidad, mis dolores articulares. Me decían: 'es que ya tienes una edad'. Que no, les decía, yo me conozco. Notaba que me pasaba algo", reaccionaba él.

Además, Jorge, que confesó que a día de hoy todavía sigue padeciendo los síntomas, aseguró que, en días de estrés, se siente "más cansado". "La mejor forma de combatirla es no tener estrés. El estrés afecta al sistema inmunológico, y cuando está débil o se cae estas 'cabroncillas' salen otra vez", comentó.