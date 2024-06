Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó, en la UCI: "Te vi entrar y me acordé de lo que es vivir"

Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó, ha sufrido un contratiempo de salud que le ha dado un buen susto. Según ha contado él mismo a través de las redes sociales, un problema le ha obligado a estar ingresado en la UCI.

"He cambiado la oficina por boxes... Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo... Gracias a Martín y a su hermano estoy recuperándome lentamente. Gracias de todo corazón Martín, amigo mío y ángel de la guarda", informaba hace unas horas el argentino en su perfil de Instagram.

"Dar las gracias a todo el cuerpo médico de la UCI del Hospital Santa Elena de Torremolinos, son todos maravillosos y me están cuidando con mucho amor y profesionalidad", remataba, antes de acordarse de la cantante: "Gracias a mi amor por dejar todo y venir a estar aunque sea 80 minutos al día a mi lado, gracias por tu amor".

Story de Nuria Fergó. INSTAGRAM NURIA FERGÓ

"Ves, no hemos firmado ningún papel y estamos en para bueno y para lo malo. Menudo susto! En nada estamos de vuelta. Te amo", escribía la malagueña en un story con una foto de ellos juntos desde el hospital.

"Yo estoy viviendo con Juan Pi como si estuviera casada. Si me caso es para disfrutar de la fiesta. Quiero que sea súper especial pero no tengo prisa", aseguraba recientemente Nuria Fergó sobre su próximo enlace.