Mar Flores demanda a Joaquín Torres por llamarla 'cortesana' y él se reitera: "Me provoca rechazo como mujer"

Mar Flores y Joaquín Sánchez, en pie de guerra. Según informa Y ahora Sonsoles, las celebrities viven una batalla judicial desde que la empresaria demandara al arquitecto por unas declaraciones que este hizo en octubre del año pasado, durante el funeral de Fernando Fernández Tapias.

Entonces, y ante las cámaras, Torres dijo de la ex modelo: "Merece todo mi rechazo, una oportunista terrible". Además, se dirigió a ella como 'cortesana', que ha sido lo que finalmente ha provocado esta demanda. "Por manifestar juicios de valor despectivos y denigrantes, no pueden tener encaje en la libertad de expresión", establece la demanda.

El programa de Antena 3 habló con el arquitecto, que asegura que se refirió a ella porque le "asqueaban" los comentarios que ella había dado. "No creo que hubiese connotación sexual", ha intentado explicar, asegurando que se refería a su relación con hombres cercanos a la corte.

Se refiere Torres a unas palabras de la exmodelo en las que aseguraba que seguía manteniendo contacto con el que fue su pareja en los noventa, pero que esta comunicación se había visto interrumpida.

El arquitecto sigue manteniendo que es comentario lo hizo desde el derecho a la libertad de expresión sobre una persona pública e incluso se ha reiterado. "Me reitero en todo lo que he dicho y pienso de ella. Me provoca rechazo como mujer y como ser humano".