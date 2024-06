Tu horóscopo diario: miércoles 5 de junio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 5 de junio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Al igual que el día de ayer, el benéfico planeta Júpiter continuará dominando sobre nuestros cielos y en consecuencia va a ser para ti un día favorable a la realización de tus sueños e intereses, a poco que tú pongas algo de tu parte. Será muy bueno para tomar toda clase de iniciativas, especialmente mundanas y de trabajo.

Tauro

La excelente posición de los planetas, especialmente de Júpiter, te va a traer suerte y oportunidades en relación con asuntos materiales y financieros. Éxito en los negocios, inversiones o especulaciones afortunadas, incluso alguna llegada de dinero o cobro de atrasos inesperado. Vas a recibir una gran alegría en lo íntimo.

Géminis

Al igual que el día de ayer, la Luna y Júpiter van a unir sus influencias transitando por tu signo e igualmente te traerán un día afortunado para los asuntos materiales y placentero o feliz para los de carácter más íntimo, aunque también más inestable o alocado de lo habitual. Te vas a dejar llevar por los impulsos emocionales.

Cáncer

La combinación de influencias de la Luna y Júpiter te va a traer, por encima de todo, un día feliz y lleno de ilusiones en todos los ámbitos, en el que además te acompañará la suerte a la hora de afrontar tus asuntos de trabajo o materiales. Muy bueno en el caso de que tuvieras que viajar o recibir a alguien venido de muy lejos.

Leo

La influencia dominante y favorable de Júpiter hará que te sientas capaz de conseguirlo todo o llegar a donde tú quieras, hoy verás los obstáculos mucho más pequeños, pero también, por eso mismo, tendrás mayor riesgo de cometer errores o de tomar iniciativas demasiado temerarias. No te impacientes, dale tiempo al tiempo.

Virgo

Al igual que el día de ayer, estaremos bajo el influjo dominante de Júpiter y en tu caso eso te ayudará a potenciar y consolidar tu autoestima. Y por eso mismo, hoy no vas a estar dispuesto a consentir que otros te sometan a sacrificios o injusticias que en muchos otros momentos habrías tolerado, aunque te hubieras sentido mal.

Libra

Continuaremos bajo la influencia benéfica y dominante de Júpiter, que hoy podría ser incluso algo mayor y te ayudará a que alguna ilusión se te pueda hacer realidad, o, igualmente, consigas solucionar algún problema que te ha estado agobiando a lo largo de muchos días. La paz y el descanso van a llegar hoy de nuevo a tu vida.

Escorpio

Al igual que ayer, el benéfico Júpiter continuará dominando sobre el cielo y te devolverá de nuevo el optimismo y también la fe en ti mismo y tus posibilidades. Es hora de volver a tomar de nuevo la iniciativa y de ir en busca de tus sueños, ya sea en el trabajo o los asuntos más íntimos, debes volver a confiar en tus posibilidades.

Sagitario

El influjo de Júpiter continuará hoy también dominando sobre nosotros y aportando toda una serie de cosas positivas, y muy especialmente sobre ti, ya que es tu planeta regente. Es bueno que te sientas optimista y estés lleno de esperanza, pero eso no significa que puedas conseguirlo todo, debes tener también los pies en la tierra.

Capricornio

Estás en un momento de suerte, especialmente en relación con los asuntos laborales y materiales, donde todo se irá poniendo más fácil para ti cada vez. Sin embargo, también debes moverte con prudencia en relación con el dinero, sobre todo no debes meterte en asuntos más grandes o ambiciosos de los que ahora puedes afrontar.

Acuario

Hoy te espera un día de sorpresas, pero no debes preocuparte, el benéfico Júpiter dominará sobre el cielo, igual que ayer, por ello no debes preocuparte porque esas sorpresas solo pueden ser para bien, incluso aunque a veces no te lo parezcan. Tendrás que hacer un viaje que no te apetece nada, pero luego te traerá mucha suerte.

Piscis

Hoy continuaremos aún bajo la influencia dominante de Júpiter que te va a traer fortuna y oportunidades para que consigas hacer realidad tus ilusiones más íntimas, o por lo menos te acerques mucho más a ello. También será un buen día para todo lo relacionado con el amor y vida familiar, una gran alegría llegará por sorpresa.