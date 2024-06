Andalucía vuelve a considerar "insuficiente" la reunión con Albares sobre Gibraltar, pero saluda los futuros encuentros bilaterales

Continúan los tira y afloja entre el Gobierno central y la Junta en relación a las negociaciones entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Y es que, pese a que ambas administraciones se han vuelto a reunir este martes en Algeciras, junto a los alcaldes del Campo de Gibraltar, desde el Ejecutivo andaluz lamentan que esta haya sido la primera visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la comarca gibraltareña desde su nombramiento, en 2021, y que haya coincidido con un mitin del PSOE en Cádiz por las elecciones europeas del domingo.

Tras el encuentro, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha valorado que se produzcan reuniones al "máximo nivel", toda vez que el Ejecutivo andaluz lleva tiempo exigiendo formar parte de la negociación, pero ha lamentado que esta haya vuelto a ser "insuficiente" en cuanto a la información que "querríamos haber tenido", ya que siguen sin conocer los detalles de las negociaciones.

Sanz ha insistido en que la posición de la Junta es y "siempre será" de "lealtad, colaboración, diálogo, prudencia y responsabilidad" porque quieren el "mejor acuerdo", pero la Junta "está obligada" a defender los intereses de los 300.000 vecinos que viven en el Campo de Gibraltar. Es por eso, ha remarcado el consejero, que el Gobierno de Juanma Moreno es "muy exigente", pero ello no debe entenderse como una "confrontación". En este sentido, ha manifestado que la Junta "no dará cheques en blanco" para una negociación que "desconocemos".

Más al detalle, la Junta ha vuelto a reiterar a Albares las mismas peticiones que ya han trasladado al Gobierno central, sobre todo las relativas a una "armonización fiscal" entre ambos territorios para alcanzar una "prosperidad real" y no una "desigual" que "desincentive la llegada de empresas" al Campo de Gibraltar. Además de otros asuntos relacionados con temas sociales, económicos, medioambientales y de seguridad.

Sigue la negociación

El ministro, por su parte, ha destacado este "quinto encuentro" con la Junta y los alcaldes de la comarca para "continuar nuestro intercambio, informarles y responder dudas", al tiempo que ha destacado que todas las administraciones "estamos juntas en seguir trabajando por el buen acuerdo que dé confianza y seguridad" a los ciudadanos del Campo de Gibraltar. En este sentido, ha reclamado a sus interlocutores "lealtad institucional", ya que todos deben estar "unidos".

Además, Albares ha anunciado que este miércoles se reunirá con el Grupo Transfronterizo, que aglutina a sindicatos y representantes sociales de los dos lados de la Verja, y con el alcalde de La Línea de la Concepción, "probablemente el municipio europeo más afectado por el brexit". Unos encuentros bilaterales que la Junta ha celebrado y que ha considerado que deberían haberse producido "mucho antes", al tener la Junta algunas competencias íntegras que se están negociando, como las de Medio Ambiente.,

El ministro también ha asegurado que las negociaciones con el Reino Unido "no han parado" a pesar de las elecciones británicas del próximo 4 de julio. El acuerdo no podrá cerrarse mientras hay un Ejecutivo en funciones, ha matizado, pero "eso no quiere decir que las reuniones técnicas, que son necesarias, no sigan teniendo lugar". De hecho, la próxima semana tendrán lugar nuevos encuentros para abordar, entre otras cuestiones, la equiparación fiscal entre la colonia y el Campo de Gibraltar.