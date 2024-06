El Consell avanza un pacto con las comunidades del PP para unificar la selectividad

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP están ultimando un acuerdo para unificar en sus territorios las pruebas de acceso a la universidad con el objetivo de "homogeneizar" estos exámenes y que las calificaciones obtenidas por los alumnos les permitan acceder a las facultades de otras regiones con criterios similares. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha avanzado este martes que este pacto, que ya se viene fraguando, se abordará tras las elecciones europeas y que los consejeros del ramo se reunirá con los rectores, invitarán al conjunto de las comunidades a unirse y creen que al Gobierno central no le quedará "más remedio que sentarse".

El responsable autonómico de Educación y Universidades ha visitado el el Aulario de la Facultad de Farmacia de Valencia en el primer día de las pruebas de la EBAU de este año. Allí ha señalado que "es el último año del tipo de examen que se aprobó con la pandemia" y que para el ejercicio que viene, con la vuelta a la "normalidad", "muchas comunidades" plantean "homogeneizar mucho más la prueba de acceso a la universidad".

"No tiene sentido que si cualquier alumno con su nota de bachiller y selectividad puede ir a cualquier universidad española, las pruebas no estén homogeneizadas, y que a veces la valoración de ciertas cuestiones se haga de forma distinta en distintas comunidades, cuando resulta que un alumno puede moverse a cualquier universidad", defendió.

Rovira indicó asimismo que han trasladado la propuesta a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, pero "parece que no está muy por la labor" de secundar iniciativas que surjan de la Comunitat Valenciana, lamentó. "Por ahora están poco receptivos pero creo que si la gran mayoría de comunidades así lo acordamos, no tendrán más remedio que sentarse y dialogar", añadió. Según afirmó, ya ha habido reuniones con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) al respecto.

En comunidades bilingües, como la valenciana, indicó que se tendrá "una asignatura más", pero aboga por una prueba "común" para el resto de materias comunes en todas las autonomías. "Se trata de hacer el mismo examen en todas las comunidades, si no el 100% del examen sí la mayor parte".

"Estamos avanzando y a lo largo de este curso lo desarrollaremos", manifestó el conseller, que avanzó que habrá también un acuerdo de los presidentes autonómicos.

La IA, Lorca y Fuster protagonizan los exámenes

La Inteligencia Artificial (IA) y texto de autores como Federico García Lorca, Antonio Buero Vallejo, Joan Fuster y Vicent Andrés Estellés han marcado el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, a las que concurren más de 24.200 estudiantes.

El examen de Lengua Castellana y Literatura II fue el primero de la mañana. En él, el alumnado se enfrentó a un artículo de Víctor Lapuente publicado en El País, en el que se planteaba una reflexión en torno a la siguiente tesis: "Lo que da miedo de 2024 no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana". Ya en el bloque de educación literaria, se propuso el poema Sorpresa, de García Lorca, y un fragmento de la obra teatral Historia de una escalera, de Buero Vallejo.

Posteriormente, se llevó a cabo la prueba de Valencià: Llengua i Literatura II, con textos de Francesc Bodí (L’única veritat, Gandia: Lletra Impresa, 2021) y Josep Lacreu (Discriminació per raó d’accent, en Levante-EMV). Este año también se ha incluido a Joan Fuster, con la entrada Lectura de su Diccionari per a ociosos; y Vicent Andrés Estellés, de quien se ha extraído un pasaje de Per exemple del Llibre de meravelles.

Las pruebas se desarrollan en 56 tribunales repartidos de la siguiente manera: 16 de la Universitat de València, 12 de la Universitat Politècnica, 11 de la Universidad de Alicante, 11 de la Universidad Miguel Hernández de Elche y 6 de la Universitat Jaume I de Castellób. Estos tribunales están distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, no solo en la sede principal de cada universidad.

El curso pasado la nota media de acceso a la universidad en la Comunitat Valenciana fue de 7,43. De los estudiantes que se presentan este año a las pruebas, el 59% son mujeres y el 41 % restante hombres.