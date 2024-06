¿Sienten celos las palomas? "Si tienes en casa una que está improntada en alguien es normal que no lo quiera compartir"

Aunque para muchos no son ni siquiera considerados animales de compañía, la realidad es que las palomas con compañeras en muchos hogares españoles. Esto lleva a muchos amantes de estas aves a conocerlas y entenderlas mejor.

Este es el caso de Vital Mezery que, desde que rescató a una paloma (Pika) y la introdujo en su casa, no deja de aprender cosas nuevas sobre ellas: su comportamiento, su psicología, su alimentación y muchos otros. Además, a través de su cuenta de Instagram comparte su día a día con estos animales y divulga información para que podamos entenderlas mejor.

En más de una ocasión, Mezery ha contado a través de sus vídeos el problema de celos que tiene entre Pika y su mujer debido a la improntación que la paloma tiene en él. "Al tener una sola pareja durante toda la vida es normal que lleguen a sentir celos, al igual que los seres humanos", comenta.

Esto no es algo que le ocurra solo a las palomas, también en psitácidas que viven en cautividad ocurre que, cuando crean un vínculo muy fuerte con una persona, pueden desarrollar agresividad hacia otros miembros de la familia, por lo que no es de extrañar que en palomas también ocurra lo mismo.

Los celos de Pika

Mezery explica que los celos en palomas pueden darse tanto entre ellas, como hacia otros animales, incluidos los seres humanos. "En mi caso, yo soy el objeto de disputa entre Pika (nuestra paloma) y mi esposa, ya que Pika me considera su pareja y, en consecuencia, mi mujer para ellas es mi amante", relata.

"Ella está mucho más tranquila cuando está conmigo a solas y, aunque a mi mujer la tolera, no tiene amistad con ella" añade. "Si le acerca la mano o incluso la apoya cerca de Pika sobre la mesa ella corre a morderla, dependiendo del estado de ánimo que tenga ese día".

Para identificar si una paloma tiene celos de algún miembro de nuestra familia, Mezery defiende que hay que fijarse en la expresión de su cara y en los gestos que hace. "Oficialmente no tienen expresiones pero en la realidad puedes observar matices y una expresión de celos es difícil de confundar", asegura.

Como sé que Pika siente celos hacia mi esposa, pues evitamos cualquier contacto frente a ella

"Además, la paloma intentará más de una vez picar a la persona de la que está celosa y, si encima la regañas, tú también te llevas un picotazo, lo sé por experiencia", cuenta el divulgador. "Si tienes en casa una paloma que está enamorada (improntada) es normal que no lo quiera compartir con otros y, por tanto, se puede presuponer que va a tener celos".

En el caso de tener este problema con una paloma en casa, Mezery explica que lo primero que debemos hacer es respetar y entender que se trata de un vínculo afectivo como los que podemos tener los seres humanos. "No creo que haya mucho que trabajar realmente", defiende.

"Yo observo que hay un conflicto entre el instinto y la razón (que creo que los animales sí que tienen) y, de hecho, pasa lo mismo en la gente: la mente dice una cosa pero al corazón no se le puede ordenar qué sentir", opina. "Pika sabe que mi mujer le salvó la vida y la reconoce, pero depende del día se sube a su hombro y no pasa nada o no la aguanta".

No obstante, Mezery si ofrece algunos consejos para sobrellevar mejor esta situación en casa y evitar conflictos. "En mi caso, como sé que Pika siente celos hacia mi esposa, pues evitamos cualquier contacto frente a ella", explica.

"Por ejemplo, evitamos compartir comida ya que las palomas con sus parejas hacen eso y yo, por razones obvias de salud con Pika no puedo hacerlo pero, sí lo evito con mi mujer", ejemplifica. "Incluso pasamos tiempo juntos fuera de la habitación donde se encuentra Pika".

Aunque Mezery entiende que es complicado tener en cuenta estos pequeños detalles todo el tiempo, defiende que es una cuestión que depende del grado de amor y respeto que le tengas a tu paloma. "A mi me molesta mucho ver como algunas personas enfadas a sus palomas por diversión, son aves muy sensibles cuyas emociones merecen respeto", concluye.