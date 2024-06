Kiko Rivera muestra el momento en el que se enteró de que Anabel Pantoja estaba embarazada: "Me quedé en shock"

La revista Lecturas se ha adelantado esta semana debido a una gran noticia, que, de haberse postergado, seguro que se habría filtrado. Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses, algo que ha llenado de felicidad no solo a los padres, sino también a sus allegados.

Kiko Rivera es uno de ellos, el cual sabía la noticia desde hace tiempo. Y es que, antes de que se publicara la exclusiva este martes, su primera se lo reveló a él y a Irene Rosales.

Así lo demostró el DJ, que este martes ha publicado en Instagram un vídeo del momento en el que la influencer le reveló que estaba embarazada de su novio, David Rodríguez.

"Así me contó mi prima que iba a ser mamá. ¡Notición! Y una alegría tremenda que me diste. A ser felices", ha escrito en su post, que acompaña a las imágenes donde su mujer y él son los protagonistas.

En el vídeo, grabado por la propia Anabel Pantoja, aparecen ellos mirando el móvil y quedándose con la boca abierta. Entonces, la miran a ella con rostro de incredulidad. "¿Estás embarazada? ¿Sí o no?", le pregunta Kiko Rivera.

"¡Enhorabuena!", exclama mientras la abraza, y ella le pide que no alce la voz, pues aún no lo puede saber nadie más. "La cara de él", comentó la influencer en la publicación, a lo que el artista respondió: "Me quedé en shock".

Otras felicitaciones

Kiko Rivera no es el único que le ha felicitado públicamente por su embarazo, pues también lo ha hecho Merchi, su madre, con un post en el que deja claro lo ilusionada que está.

"Aún estoy que ni me lo creo. Una noticia deseada desde hace mucho tiempo. Ser abuela me hace inmensamente feliz. Estoy en una nube y deseando que el tiempo vuele para verle su carita y darle todo el amor del mundo", ha escrito.

Del mismo modo lo ha hecho su amiga Belén Esteban, que ha publicado una foto en la que aparece abrazada a la tripa de Anabel. "No puedo estar más feliz, mi gordi. Ella y David van a ser papás y yo tía", ha escrito.