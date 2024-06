El 'despiste' de Collboni: se graba circulando en bici por una calle de Barcelona en la que no está permitido y le llueven las críticas

Celebrem veure l'alcalde i el regidor (el d’esport, no mobilitat, no ens passem d'optimistes) anant en bici a la feina.

Ara, resulta curiós q circuli justament per un dels carrers de @Bcn_CiutatVella on feu baixar els ciclistes de la bici, demostrant la incongruència de la norma. https://t.co/zS1UnuKWdz pic.twitter.com/aYMVNMDTrF