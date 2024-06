Vinícius se 'cuela' en la EvAU de Castilla-La Mancha: los insultos racistas hacia él han sido el tema de un examen de Lengua y Literatura

Las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) que han comenzado este martes en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han tenido un protagonista particular. Y es que uno de los dos textos a elegir para realizar el examen de Lengua Castellana y Literatura ha versado sobre Vinícius Jr., jugador del Real Madrid, y los insultos racistas que ha sufrido en algunos partidos.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios en el edificio San Pedro Mártir de Toledo el presidente de este tribunal, el número 24, Pedro Jiménez, quien ha comentado que la prueba ha dado inicio con "un poquito de nervios al principio", como sucede todos los años, pero "muy bien". En general, los alumnos han acudido "con bastante antelación" y, muchos de ellos, acompañados por sus padres, aunque han empezado sin "ninguna incidencia digna de reseñar".

El Real Madrid ha dejado alguna anécdota más en la clase donde se encontraba ya que, para realizar el acto de apertura del examen, han pedido, de broma, que saliera alguien del Real Madrid, por si daba suerte. Pero, cuando el chico que se ha ofrecido ha abierto el examen, se ha encontrado con una lectura relacionada con Vinicius Jr.

"Ellos pensarán que yo sabía el examen, pero no es cierto, les puedo asegurar que no sabía nada", ha asegurado Pedro Jiménez, quien ha especificado que el secreto sobre el contenido de la prueba "se guarda hasta último momento".

Adaptaciones

De otro lado, el presidente de este tribunal ha subrayado cómo cada vez notan cómo se piden "más adaptaciones" por parte de los orientadores de los institutos para estudiantes que acuden al examen con déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia, síndrome de ansiedad o con problemas de movilidad o azúcar.

En San Pedro Mártir han tenido que realizar 16 adaptaciones, de tal manera que alguno ha realizado el examen en un aula especial, otros han pedido medicarse o llevar alimentos por si los necesitaban durante el examen u otros tenían tiempo adicional. Además, en algún caso los enunciados han llevado un tipo de letra diferente y en otras ocasiones la adaptación consiste en que el alumno esté cerca de la puerta o les pueda acompañar un familiar hasta el momento de la prueba.

"Son muy diversas" y cada vez hay más, ha comentado Pedro Jiménez, quien ha precisado que, en cualquier caso, el examen es "exactamente igual" para todos los alumnos. De otro lado, preguntado por si es partidario de una EvAU conjunta en toda España, Jiménez ha considerado que esta es una "medida de tipo político" aunque "es de sentido común que sea lo más igualado en todos los sitios para tener las mismas oportunidades".

No obstante, ha señalado que "se le da mucha importancia" a este examen cuando en realidad "tiene un peso de un 40% sobre la nota y no hay grandes diferencias de notas de un sitio a otro". Aunque para algunas carreras la diferencia de centésimas que se da entre unas zonas y otras "son cruciales", para el 95% de las carreras no.