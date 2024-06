Fabio McNamara inaugura su exposición 'Flash & The Pan' en la galería My Name's Lolita Art en Madrid

MY NAME'S LOLITA ART

El artista Fabio de Miguel, también conocido como Fabio McNamara, inaugura este miércoles 5 de junio su nueva exposición, Flash & The Pan, en la galería My Name's Lolita Art, en el centro de Madrid.

Fabio McNamara es un artista español multidisciplinar y performer que proviene de la Movida madrileña y que actualmente vive dedicado a su carrera como pintor, alejado del foco mediático. Con el título de esta exposición hace referencia a la volatilidad intrínseca de su trayectoria como artista.

El pintor presenta piezas de principios de los 2000 y sus obras más recientes. Además, incluye colaboraciones con Jesua y Miguel Ángel Campano, con el que solo pintó una pieza. Con la presencia de mucha purpurina y un aura post vanguardista fresca y de reinvención, presenta muchas obras que no dejan indiferente a nadie.

Entre ellas destaca Kick in the ass, una de las elaboradas en formato tondo (en forma de disco) en la que el artista esparció el glitter con su propio trasero. "Ya que no tengo culo, pues por lo menos lo uso para algo", expresa el propio Fabio de Miguel.

Picasso robado también es otra de las llamativas piezas del proyecto que presenta el pintor. "Como Picasso es un poquito hippytrusco y un poco comunista, pues le pongo unas botas de Louboutin para darle más lujo a la cosa", comenta también el artista.

Fabio McNamara cuenta con una trayectoria de casi 50 años, antes centrada en su carrera musical. Publicó casi una decena de discos, entre ellos Rockstation (2001), considerado un referente del rock alternativo en nuestro país. El que actualmente se dedica al arte, también destacó por su trabajo como poeta.

David Bowie, Iggy Pop, New York Dolls o Lou Reed se encuentran entre sus inspiraciones y en el ámbito pictórico, además de con los mencionados Jesua y Miguel Ángel Campano, ha colaborado con artistas como Tino Casal, Costus y Antonio Villatoro.