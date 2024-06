Anna Ferrer Padilla se queja de la "presión" que siente por tener que ser madre: "Quiero vivir cada cosa a su momento"

Anna Ferrer Padilla ha querido cerrar el melón de su posible maternidad. Teniendo en cuenta lo bien que se encuentra su relación junto a Mario Cristóbal, con quien ha decidido irse a vivir, ahora no son pocos los que se preguntan si tardarán mucho en tener hijos.

Y es que hasta su madre, Paz Padilla, quiere tener nietos. "Tengo unas ganas tremendas de ser abuela", dijo la presentadora recientemente. Pero, aunque para ella es un sueño que tiene "desde que era pequeña", lo cierto es que aún no se siente preparada para ello.

"Sé que el día que lo sea seré muy feliz, pero ahora mismo no siento que sea el momento", ha asegurado la influencer. De hecho, ha querido criticar el problema que muchas personas tienen a nivel de la sociedad. Porque, como así ha asegurado, existe una gran "presión" al respecto de la maternidad.

Anna Ferrer Padilla ha hablado sobre la maternidad. annafpadilla / INSTAGRAM

"Creo que hay mucha presión hoy en día para ser madre joven, pero creo que no siempre se puede o se quiere, y supongo que muchas os sentiréis identificadas conmigo en eso", le ha preguntado a otras mujeres que, como ella, puedan sentirse incómodas por ello.

Por el momento, la joven de 27 años, se encuentra supercontenta con su vida actual y eso es lo más importante: "Me gusta mucho mi vida tal y como es ahora, y no quiero quemar etapas corriendo, quiero vivir cada una a su momento. Quiero disfrutar mi independencia de ahora, con mi pisito, mi pareja, que acabamos de empezar a vivir juntos, mi trabajo, viajar, que sabéis que me encanta".

Aunque, si llega el momento de poder ser madre, lo que tiene claro es que le gustaría que fuera con su pareja actual, Mario Cristóbal. "Me da mucha paz y seguridad. Irme cada noche a dormir sabiendo que hay alguien que siempre me va a dar la mano cuando tenga miedo, que va a llorar conmigo cuando yo llore y que ve en mí algo mucho mejor de lo que yo veo. Mario saca lo mejor de mí", ha asegurado en su Instagram.