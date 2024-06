El derecho al voto de todas las personas con discapacidad, una asignatura pendiente en varios países de la UE: "Es lamentable"

Según un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ‘Participación política de las personas con discapacidad. Nuevos desarrollos’, más de 800.000 ciudadanos no pudieron votar en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo de 2019 debido a su discapacidad.

Cinco años después, se espera que la situación haya mejorado, pero no lo suficiente como para que todas las personas con discapacidad que residen en la Unión Europea ejerza sin ningún tipo de barrera ese derecho fundamental.

De hecho, como nos contó Pilar Villarino Directora Ejecutiva del CERMI, hay países de la Unión Europea (UE) en los que, directamente, hay personas a las que se les impide votar o presentarse a las elecciones sólo por tener discapacidad.

Este es el caso de seis países, concretamente Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Polonia y Rumanía, "en estos países, automáticamente, no se reconoce el derecho cuando una persona está legalmente incapacitada".

En otros seis, que son Bélgica, República Checa, Hungría, Lituania, Malta y Portugal, "hay ciertas personas con discapacidad a las que se le puede negar este derecho".

En los otros 15 países, entre los que se encuentra España, todas las personas, tengan la discapacidad que tengan o estén o no incapacitadas judicialmente -cuando existía esta figura- tienen garantizado el derecho al voto, "el reconocimiento de derecho al voto es fundamental en para cualquier persona. Es un tema en el que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, no solo desde el Cermi, sino también desde nuestra contraparte europea, el Foro Europeo de la Discapacidad. En España, hace ya bastante tiempo que logramos eliminar esta barrera, pues considerábamos indigno que a un grupo de personas que estaban incapacitadas judicialmente se les denegara este derecho fundamental".

Sin embargo, a juzgar por los datos recientes, algo que Pillar Villarino califica de "bastante lamentable, porque entendemos que no puede haber ninguna barrera que lo limite en absoluto. Si una persona necesita apoyos para ejercerlo deben dársele, pero nunca no reconocérselo".

Sin embargo, no sólo existen restricciones para que puedan ejercer este derecho fundamental, pues en 17 países miembros, bastante más de la mayoría, hay personas con discapacidad que no puede ser candidatos. Sólo en 10 de ellos (Austria, Dinamarca, Alemania, España, Croacia, Italia, Holanda, Suecia, Luxemburgo y Eslovania) no existen trabas para que las personas con discapacidad sean candidatas, "si analizas e investigas, se ve claramente cómo todavía se sigue tratando como ciudadanos de segunda a las personas con discapacidad en la propia UE, que es absolutamente vergonzoso, además de contrario a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que todos estos países han firmado", afirma Villarino contundente.

Consideramos indigno que a personas incapacitadas judicialmente se les denegara este derecho fundamental

España, en ese sentido, sí parece haber hecho los deberes, "desde la sociedad civil que representamos en Cermi, hicimos una labor muy importante aprovechando el semestre de Presidencia española de la Unión Europea para, junto con el Gobierno, hacer una declaración en la que los países se comprometían a avanzar en este sentido, pero los datos son, por lo que vemos que todavía realmente no se ha hecho. Y es penoso que esto suceda".

Algo positivo es que parece algo sí se ha movido en la Unión, "hace cinco años era aún era peor, porque al igual que lo hizo España hace unos años, otros países también lo han hecho, han adaptado sus legislaciones y han evolucionado, pero no se ha evolucionado hasta el punto de que todos los países tengan reconocido este derecho en plenitud, que es a lo que tenemos que tender".

Un derecho, pero no en igualdad de condiciones

No solo es el derecho, es la capacidad de poder ejercerlo en igualdad de condiciones, de materializarlo, una cuestión que, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía tiene algunos cabos sueltos, pues difícilmente se podrá ejercer el derecho el voto en toda su extensión si, por ejemplo, los colegios electorales no están preparados para que accedan las personas en silla de ruedas o una persona ciega necesita aún fiarse de una tercera persona para asegurarse que está votando a quien quería.

En este sentido, como recuerdan las distintas asociaciones cada vez que se aproximan unas elecciones, todavía quedan barreras que derribar, como accesibilidad cognitiva o dispositivos que faciliten el voto a personas con discapacidad visual, "nuestra actual batalla es conseguir, a través de una campaña que está liderando la ONCE, que las personas con discapacidad visual, puedan votar utilizando un código QR en las papeletas para garantizar la privacidad y el secreto del voto".

La mayor barrera es la de seguir encontrándonos a personas que consideren que algunas personas con discapacidad no pueden votar

Ahora mismo hay elementos de apoyo, como, por ejemplo, el formato de braille, pero una persona ciega, como apunta Pilar Villarino, "no puede ver no puede votar sin la ayuda de otro".

La discapacidad es tan diversa que, para garantizar ese ejercicio inclusivo del derecho al voto, a lo que tenemos que tender a que todas las personas, sea cual sea su discapacidad, puedan ejercer este derecho en igualdad de condiciones, "cada persona tiene unas necesidades individuales según su tipo de discapacidad y su propia singularidad. Así, unas personas necesitarán contar con materiales de lectura fácil, otros la ayuda de otra persona, otros una rampa… la cuestión es que no haya ningún tipo de barrera, ni física ni cognitiva".

Aunque la principal barrera, y la que a veces es más complicado derribar, es la mental, "aquella que sigue considerando que las personas con discapacidad no son iguales a las demás. Hay una serie cuestiones en las que estamos avanzando, pero que, por desgracia, todavía no están del todo conseguidas, pero la mayor es la de seguir encontrándote a personas que consideren que tú no puedes votar", insiste.

Derechos conseguidos y derechos por conseguir

La última legislatura de la Unión Europea ha sido bastante fructífera para las personas con discapacidad, pero si tuviera que quedarse con un logro conseguido, Pilar Villarino no lo duda, "la Tarjeta Europea de Discapacidad, que ha sido producto de años de trabajo, tanto por nuestra parte de la sociedad civil. Aunque todavía no está publicada en el Boletín Oficial, lo hará ahora en cuanto se constituya el próximo Parlamento".

Este logro es un paso más hacia la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad con el resto de la población, pues "es la manera de reconocer que una persona con discapacidad, de verdad, es ciudadana europea y puede disfrutar de la libre circulación de personas. Hasta hace poco esto no pasaba, porque si a una persona no se le reconoce su situación de discapacidad en un país, "no va a poder circular libremente, va a tener una serie de impedimentos que no tienen en su país. Esta parte es muy importante y eso he sido un logro conjunto de la sociedad civil y las instituciones públicas europeas", reconoce.

La discapacidad es tan diversa que no solo tiene que estar presente en lo social, sino en cualquier otra política pública

En cuanto a lo que espera de la próxima legislatura, nos dirige al documento que Cermi ha elaborado con las bases de lo que consideran que debe ser una agenda social europea de inclusión, "donde relatamos una serie de peticiones para que las políticas públicas sean inclusivas", En él se plantean varias cuestiones, como "una Directiva de igualdad de trato -una cuestión pendiente de hace muchos años que no acaba de salir-, mejorar la situación de transporte aéreo para personas con movilidad reducida -que a pesar de contar con una norma algunos flecos importantes- y que toda la cuestión de la Europa verde y digital tenga presente también la discapacidad… porque la discapacidad es tan diversa que no solo tiene que estar presente en lo social, sino también en cualquier otra política pública", concluye.