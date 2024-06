El hijo de David Bisbal y Rosanna Zanetti sufre un accidente por el que acaba en urgencias: "Parecía una película de terror"

Hace unos días, Matteo, el hijo de Rosanna Zanetti y David Bisbal, sufrió un accidente por el que tuvo que ser trasladado a urgencias. La modelo ha contado el susto que se llevó y ha expresado su preocupación por el pequeño.

El único hijo varón del almeriense "se resbaló con el suelo mojado y se pegó con el filo en la cabeza", según comentó Zanetti ante la prensa en los ELLE Style Awards 2024. "Es el primer accidente que tiene y lo llevo mal porque son tan vulnerables", añadió.

La venezolana también explicó que "parecía una película de terror" en el momento en el que ocurrió, pero que viéndolo después parece más bien "de comedia". "Están en una etapa que no los puedo querer más", comentó refiriéndose no solo a Matteo sino también a la pequeña de la casa, Bianca.

"No me sabía ni el número de emergencias de España", desveló la modelo, que aseguró que "los momentos de nervios fueron eternos". Aun así, aclaró que su hijo ya está bien y que incluso lo llevó mejor que ella. "Está feliz, a las horas ya estaba jugando con sus cochecitos y yo traumatizada", reconoció.

Pero, antes de comentarlo con la prensa, Rosanna Zanetti explicó lo ocurrido a través de su perfil de Instagram. "¿Cómo está tu cabeza?", preguntó a su hijo en un vídeo que compartió a través de sus stories. "Bien. No, no, mal", contestó el pequeño, al que la modelo no mostró ante la cámara, pero se le podía escuchar por detrás.

"Tenía sangre y una herida, ¿verdad? Pero fuiste un campeón. Chócala", añadió en el post que compartió con sus seguidores. "Él lo habla con total normalidad. parece que la que quedó con el trauma fui yo", escribió en el mismo vídeo.