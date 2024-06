La valiosa lección que ha aprendido Arturo González-Campos tras quedarse sin cuenta de Instagram: "El mundo no es una 'story"

Las redes sociales se han convertido en una extensión de las personas. A día de hoy, estar conectado con el mundo es prácticamente esencial a la hora de socializar. No solo porque así se puede conocer mucho más sobre los gustos y vivencias, sino porque también es una forma de poder obtener aprobación por parte del resto.

Ganar seguidores y obtener miles de 'me gusta' es a lo que aspira gran parte de la sociedad. Por ello, perder algo tan personal como una cuenta puede suponer un gran golpe. Aunque, también puede ser el perfecto motivo para hacer una reflexión sobre su uso, como así ha explicado Arturo González-Campos.

El locutor ha explicado a través de su cuenta de X, conocido anteriormente como Twitter, cómo vivió el cierre de su perfil en Instagram con más de 100.000. Todo ocurrió hace ya tres meses, y desde entonces cuenta con un nuevo perfil en el que ha tenido que "volver a empezar".

Venga, que tengo el domingo muerto, voy a contaros OTRA cosa que pasó cuando, hace tres meses, Instagram cerró mi cuenta con 100.000 seguidores y me tuve que abrir una nueva y volver a empezar. Aprendí una cosa. Una cosa bastante guay sobre el ego. — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) June 2, 2024

"Aprendí que no pasaba nada. Realmente nada. Al día siguiente de perderla imaginé que hordas de seguidores me preguntarían por qué no veían mis mierdas. A las dos semanas la horda sumaba exactamente 3 personas. Una hordita, honestamente", ha relatado el humorista.

"Imposible - me decía mi ego - pero si tenías unos 2000 likes! Y millones de comentarios! Y tus stories las veían unas 6000 personas de media! Veras la que se va a liar cuando se den cuenta!"



Al mes sin cuenta me di cuenta de que que nadie echaba cuenta de mi cuenta. — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) June 2, 2024

En un primer momento, no entendía cómo era posible que nadie se sorprendiese teniendo en cuenta la gran cantidad de visualizaciones que tenía. De hecho, ni siquiera sus amigos se habían dado cuenta de su desaparición: "Ahí empecé a sospechar: '¿Mira que si la percepción que tenemos de lo que ponemos en redes no es real?".

Porque yo religiosamente colgaba al menos dos publicaciones diarias. Pensando, como me decían, que realmente la gente estaba pendiente de ellas a las horas en que las colgaba. Me lo decían: "No podría vivir sin tus Vamosss". Y que sí, podían... Afortunadamente. — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) June 2, 2024

"Mi ego intentó hacerme la trampa de la autoestima: 'Eso es porque no le importas a nadie, la gente no te quiere, eres prescindible, eres la mierda'. De nuevo mi ego no tenía ni puta idea. De nuevo estaba tomando las redes como la realidad", ha explicado recordando sus malos momentos.

Lo que he aprendido es que estamos peligrosamente admitiendo lo que pasa aquí como reflejo de la vida. Abrimos las redes y, lo que vemos, es el mundo en nuestra cabeza. Y, lo que no vemos no está. Si lo que vemos nos gusta, el mundo mola, y al contrario. — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) June 2, 2024

Y es que, como así ha asegurado, se tienen a pensar que las redes sociales son un reflejo de la realidad cuando solo se ve "lo que nos gusta". Por eso, si algo tiene claro es que es muy fácil aparentar y que "hacer las cosas solo para poder contarlas aquí, es violarlas". Además, ha querido asegurar que aunque entiende que otros piensen de manera diferente, lo que le "agota" es querer "competir".

Que hacer las cosas sólo para poder contarlas aquí, es violarlas. Que la deleitación va por dentro. Que quien te comenta a ti, realmente está hablando con su ego de sí. Que un DM es un por si acaso y que un "Me encantas" es un "No me molestas". — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) June 2, 2024

"Me he echo cuenta nueva porque me divierte estar y me sirve para comunicar cosas a gente. Pero ahora sé para lo que vale: para nada. Salvo para cosas poco importantes. Como mi ego. Fin.", ha sido el broche de oro a su hilo.