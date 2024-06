'Noches del Botánico' abre en Madrid una extensa programación de 54 conciertos en un entorno natural privilegiado

El festival Noches del Botánico regresa a partir del 4 de junio a Madrid, en la que será su octava edición, con una selección de música en directo de gran nivel y variedad, dispuesto a conseguir un nuevo éxito que ya se apunta con el gran número de entradas vendidas desde hace meses. 80 artistas se darán cita hasta el 31 de julio, llenando de la mejor música un lugar tan especial como el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, entre vegetación, hamacas y una oferta gastronómica muy apetecible, para pasar las tardes-noches del estío en la capital.

En los alrededores del escenario de 'Noches del Botánico' se puede descansar y tomar algo antes del concierto. ©Víctor Moreno Photo

Citas tan esperadas, como las de Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Take That o Toto, agotaron todo el papel nada más salir a la venta, allá por el mes de febrero; y otras como las de Julieta Venegas o Loreena McKennitt -esta última con dos fechas-, lo hicieron con más pausa pero también consiguieron el pleno.

Otras muchas figuras internacionales formarán parte de estas noches madrileñas, como la estadounidense de origen japonés Mitski, que está sonando cada vez más fuerte; veteranas asentadas como Sheryl Crow; el cantautor británico James Blunt, con dos décadas de música a sus espaldas. La inconfundible voz de Chrissie Hynde, cantante de Pretenders, tendrá su momento el último día de junio; mientras que otra agrupación mítica como Pixies, renovará su crédito en directo en el escenario del Botánico.

Cartel de la actuación de Lori Meyers en 'Noches del Botánico'. Cedida

Grupos y solistas españoles también forman parte de este plantel musical, contando con grandes nombres como María José Llergo, uno de los mejores cruces entre tradición y vanguardia de la reciente música popular española; la revelación del pop gallego, Sen Senra; o los muy conocidos Lori Meyers o Sidonie. El Columpio Asesino acudirá a Madrid dentro de su gira de despedida.

Y estos son los horarios de la jornada inaugural de #NDB24 a cargo de la gran @mitskileaks 🙌💙



🕢 19:30: Apertura de puertas (Rain en la Zona Momentos Alhambra)

🕙 22:15: MITSKI pic.twitter.com/rOdyZrusOP — Noches del Botánico (@nochesbotanico) June 4, 2024

Santiago Auserón, siempre inquieto en su búsqueda de mestizajes fructíferos, compondrá una noche con el aperitivo africano del maliense Salif Keita. El aragonés llega con su nuevo proyecto, La Academia Nocturna, donde revisa canciones de Radio Futura y Juan Perro desde los ritmos de jazz, rhythm and blues o soul, fundidos con sones caribeños. También entre los veteranos de nuestro país, tendremos la oportunidad de conocer cómo Iván Ferreiro ha transferido el talento a su hijo Andrés, ya que juntos protagonizarán una noche bajo el título de Querido, antes de editar una grabación que ya es muy esperada.

Santiago Auserón actuará en 'Noches del Botánico' de 2024. La Huella Sonora

Abundan en este calendario nocturno los programas dobles, en los que la primera actuación comienza a las 20:45 y una segunda un par de horas más tarde, ya entrada la noche. Por ejemplo, la que protagonizará el australiano Vance Joy, que ya hace diez años consiguió un bombazo con su canción Riptide; tras el que llegarán los norteamericanos Sammy Rae & Friends, capaces de aunar aires de gospel y funk, con el sentido narrativo del folk rock. O la noche del primero de julio, que conjugará la juventud de la británica Birdy, con el compositor y cantante irlandés James Vicent McMorrow. El conjunto de actuaciones forman un auténtico caleidoscopio musical que irradiará desde el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Hemos de apuntar el regreso de Tom Jones, con una nueva actuación tras el huracán que levantó hace un par de año en ese mismo escenario.

Danna Paola acutará en 'Noches del Botánico' el próximo 22 de mayo. Cedida

Danna Paola llegará el 22 de mayo a estas Noches madrileñas después de una gira internacional por Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Tras su nominación en los Latin Grammy 2021 y con su esperado álbum Childstar bajo el brazo, demostrará su versatilidad artística y talento vocal. Antes de ella se subirá al escenario Marcos French proponiendo una sugerente muestra de bolero, ranchera o canción latina.

Algunos clásicos como Toquinho, también tendrá hueco en este jardín nocturno, conformando una velada brasileña con mucho encanto, junto a la vocalista Camilla Faustino y el guitarrista Yamandu Costa. El tenor Javier Camarena llegará arropado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, y seguro que firma una actuación con pleno sabor mexicano.

'Noches del Botánico' habilita terrazas para disfrutar de una oferta gastronómica. Fer Gonzalez

La lista está llena de talento y no puede resumirse en estas líneas, pero lo más importante es que Noches del Botánico ha conseguido asentar una fórmula equilibrada entre la música en directo y un agradable entorno natural que sirve como prolegómeno y envoltura al concierto. Una combinación que es difícil obtener y más difícil mantener. Se sigue cuidando la comodidad del público, abriendo las puertas del recinto a las siete de la tarde, para que los que dispongan de tiempo libre puedan disfrutar de las zonas verdes, el espacio gastronómico, la vinoteca y las diferentes zonas de ocio del recinto, que ya son marca Noches del Botánico cien por cien.