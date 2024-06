Show matinal y su propia revista de belleza: la reinvención de Drew Barrymore

La conocimos cuando apenas había empezado a hilar sus primeras oraciones completas en E.T., el extraterrestre, la película de Spielberg, allá por 1982. Ella era Gertie, la hermana pequeña de Elliot (Henry Thomas). Desde ese momento, su vinculación al cine quedó sellada, aparentemente, para siempre.

Drew Barrymore en 'E.T. el extraterrestre'

Increíblemente, no era su primer papel. Nieta del actor John Barrymore (todo un nombre del cine clásico) e hija del actor John Drew Barrymore (que abandonó el hogar antes de que ella naciera y con quien apenas tuvo relación) y de la actriz Jaid Barrymore, cuando llegó a la película de Spielberg, con solo siete años, había participado ya en otras tres películas y en una veintena de anuncios para la televisión. Tenía solo once meses cuando hizo el primero, anunciando comida para perros.

Su primera biografía, Little Girl Lost (Pequeña niña perdida), publicada a principios de los '90, ya contaba todos los problemas de adicción al alcohol y a las drogas por los que había pasado antes de cumplir los quince años, mientras era la imagen de los Estados Unidos para la campaña antidrogas Just Say No.

Se dio a sí misma un margen para desaparecer, y le funcionó. Cuando volvió a coger fuerza en el cine se nos presentó en títulos tan exitosos y dispares como Cincuenta primeras citas, Nunca me han besado o, por supuesto, Los ángeles de Charlie, junto a Cameron Díaz y Lucy Liu. Su último gran éxito en pantalla, sin embargo, llegaría de la mano del streaming, al protagonizar en Netflix Santa Clarita Diet, entre 2017 y 2019.

Fue entonces cuando Barrymore, con cuarenta y cinco años, decidió dar un giro y, con él, un nuevo enfoque a su carrera. Con alguna pequeña salvedad, como incursionar con su voz en una de las nuevas secuelas de Scream, se ha apartado del cine y, desde 2020, presenta su propio show matinal, The Drew Barrymore Show, que suma casi cuatrocientos programas emitidos y del que también es productora. Un típico programa de entrevistas donde intenta combinar humor, consejos de belleza y los ingredientes clásicos de este tipo de programas.

Sumó a su morning show una marca propia de vinos y también una línea de productos de estética: Flower Beauty, que por supuesto tienen un marcado protagonismo tanto en sus redes sociales como en el que ha sido su último proyecto profesional: en el verano de 2023 comenzó a editar su propio magazine de belleza: Drew Every Day Beautiful. Una publicación trimestral que, como promete su nombre, gira sobre todo en torno a consejos y productos de belleza, aunque incluye también artículos sobre, por ejemplo, el cuidado de las mascotas, recetas de cocina o tips de decoración.