Puente dice que "hay opciones" en la búsqueda de alternativas para evitar la OPA de Magyar Vagon sobre Talgo

El Gobierno mantiene la confidencialidad de la operación con la que está intentando frenar la OPA lanzada por Magyar Vagon sobre Talgo mediante la búsqueda de socios industriales y financieros que puedan lanzar una 'contraopa', aunque este martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado que "hay opciones" para frenar una operación que la compañía húngara lanzó hace ya dos meses.

"Hay posibilidades, hay opciones", ha señalado Puente en la sala de prensa de Moncloa, al ser preguntado en concreto por la posibilidad de que el socio industrial pudiera ser la empresa checa Skoda Transportation, con el apoyo de Criteria, el banco inversor de La Caixa, como socio financiero.

Pero el ministro no ha ido más allá sobre una operación en la que, ha dicho, "la reserva es obligada". "El Gobierno está analizando la operación tanto desde la óptica legal como de las posibles alternativas y ahí me tengo que quedar", ha dicho Puente, ante una operación que "me obliga a la máxima discreción".

El pasado 4 de abril, el grupo húngaro Magyar Vagon presentó ante la CNMC una OPA sobre el 100% del capital del constructor ferroviario español Talgo, una operación que desde el primer momento el Gobierno ha visto con malos ojos. Recela de respaldo de Rusia a una operación que dejaría en manos extranjeras un operador estratégico, líder en su actividad y con un papel fundamental en el transporte ferroviario.

Unas semanas antes, el 22 de mayor, la compañía había solicitado autorización al Consejo de Ministros para entrar en el capital de Talgo sin que desde entonces el Gobierno se haya pronunciado formalmente, aunque desde entonces emprendió la búsqueda de actores alternativos que puedan frustrar la OPA.