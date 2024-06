Qué pasa si estoy enfermo o llego tarde y no puedo hacer el examen de Selectividad

Comienza la selectividad, y tras un año de intensiva preparación, los estudiantes de bachillerato deben demostrar ahora lo que han aprendido durante el curso. Se enfrentarán, durante tres o cuatro días, a unos exámenes que determinarán su futuro profesional, por lo que su calificación será decisiva. Pero, ¿qué ocurre si, llegado el momento, un estudiante está enfermo y no puede asistir al examen de EBAU?

¿Puedo faltar a la EBAU y hacer el examen otro día?

Por desgracia, dormirse y no aparecer en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), no tiene justificación posible y la única alternativa será despedirte de junio y prepararte para la convocatoria de septiembre. Sin embargo, sí que hay otras razones de mayor peso que no dependen del estudiante y que pueden justificar la ausencia a uno o varios de estos exámenes.

Así, cuando un alumno se encuentra enfermo, indispuesto o tiene problemas físicos que le impide acudir a los exámenes, lo primero que tendrá que hacer es contactar con los responsables de su centro para que sean ellos quienes decidan.

Por lo general, cuando hay una razón justificada, se permitirá al alumno hacer el examen en un plazo diferente, minimizando así el perjuicio que este pueda sufrir como consecuencia de una causa ajena a él mismo.

Sobre si la nueva fecha será o no en junio, todo depende del tribunal. Existen tres fechas en junio específicas para este tipo de situaciones, además de un exámen específico para que las preguntas sean distintas.

Sin embargo, si el alumno sigue sin poder asistir en esas fechas nuevas, es posible que el tribunal decida que pueda hacer el examen en septiembre, pero que los resultados computen a efectos de admisión en la universidad con los del resto de estudiantes de junio, permitiendo de esta manera que puedan estar en situación de competir en las mismas condiciones que quienes realizaron la prueba en el mes de junio de manera ordinaria.