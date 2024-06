El triángulo amoroso de Justin, Hailey y quien nunca superó a Selena Gomez: los fans

Justin Bieber y Hailey Baldwin son una de las parejas que hemos visto crecer, como quien dice. Hemos podido seguir los comienzos de su historia de amor, la consolidación de su relación e incluso su boda, donde pudimos ‘meternos’ gracias a las imágenes que compartieron de la celebración.

Hemos sido partícipes de cómo evolucionaba su amor bajo los focos hasta el punto de que, como cada pareja consolidada que da el paso de ampliar la familia, sentimos que el futuro bebé de la pareja es casi como un sobrino propio.

Sin embargo, si algo ha caracterizado la relación entre el cantante y la modelo es el triángulo no-amoroso con Selena Gomez. Y es importante recalcar esa ausencia de sentimientos de amor, porque mientras que él pasó página con su nueva relación, han sido los fans quienes no han parecido dejarle ‘cortar’ ese vínculo de manera definitiva.

Aunque Justin y Selena se convirtieron en la pareja de moda durante la década del 2010 -salieron durante unos 8 años de manera intermitente-, llegó un momento en el que decidieron tomar caminos separados para la tristeza de los seguidores de ambos.

Por eso, cuando comenzó su relación con Hailey Baldwin (la modelo se cambiaría el apellido después de la boda), las redes sociales no mostraron su apoyo a la nueva historia de amor, sino que internet pareció dividirse entre los defensores de Hailey y los de Selena. Por ello, oleadas de selenators acudieron en masa al perfil de la modelo para pronunciarse acerca de que, bajo su punto de vista, nunca estaría a la ‘altura’ de la artista, algo que sigue sucediendo a día de hoy.

El mito del primer amor

Aquí sería clave recordar que, por el momento en el que sucedió la ruptura de la jovencísima pareja de cantantes, la comunidad de fans de la pareja se encontraba en franjas de edad similar a la de sus ídolos, lo que influye de cara a que se empatice con la historia de amor y pueda llegar a sentirse, en parte, como propia.

Algo que confirma, Marina Ortiz Cortés, periodista y tiktoker especializada en celebridades: "Creo que la relación de Selena y Justin siempre se ha romantizado de más. Hay que tener en cuenta el momento en el que se vivió, cuando todavía no habíamos abierto los ojos en cuanto a la romantización tóxica de las relaciones, y cuando acabábamos de descubrir las redes sociales y no estábamos acostumbrados a que se compartieran detalles tan íntimos de las relaciones", explica.

Justin Bieber posa junto a Selena Gómez en una imagen de archivo. ARCHIVO

"De Justin y Selena vimos prácticamente todo el comienzo de su relación, desde aquel One less lonely girl hasta la boda del padre de Justin, cuando se dieron la enésima y última oportunidad. Es la narrativa perfecta para un libro de 'from lovers to enemies to lovers', queda increíble para que, dentro de veinte años tengan su momento Bennifer. Todos recordamos el primer amor con especial cariño y en este caso parece que Justin y Selena lo representan muy bien".

Esa idea de que el primer amor es algo único e incomparable, que debería prevalecer sobre el resto de relaciones, habría sido también lo que podría haber influido en la reacción de sus fans en las nuevas relaciones de las celebridades.

"100% se cree que el primer amor es muy importante, no sé si el único válido, pero sí que se le pone un peso desproporcionado. Quizás porque es el más puro e ingenuo, aún no está marcado por las decepciones y la mala sangre de experiencias negativas posteriores", confirma Marina.

No podemos olvidar que esas creencias populares del primer amor están basadas en un concepto compartido, por la cultura de Occidente, que se refiere a las características que atribuimos al comienzo de nuestra vida sentimental. El problema, como Justin ha podido comprobar, es que derivan en una idealización extrema de las relaciones de pareja.

Es decir, su propia comunidad de beliebers era quien tenía unas demandas excesivas o inadecuadas acerca de sus asuntos del corazón, lo que hace que resulte frustrante tanto para él como para las implicadas en su vida sentimental.

A eso hay que añadir que "a Hailey se la demonizó porque no era famosa y era hija de famosos, pero sobre todo porque su parte de los hechos nunca se ha visto como se ha visto la relación entre Selena y Justin, gran parte de la información que teníamos de ellos hasta hace muy poco eran especulaciones que habían situado a Hailey como una fan que quiso colocarse en el sitio de Selena por envidia", señala Ortiz Cortés.

La esperanza de que Justin y Selena volvieran a estar juntos no solo no se disipó con el paso del tiempo, todo lo contrario. Conforme se fue afianzando la nueva relación del artista con la modelo, se fue dando forma en redes sociales a un relato de enemistad entre ambas.

Muchos veían en publicaciones de Hailey Bieber ataques directos a la cantante y viceversa. Pero lo cierto es que no solo ninguna ha confirmado esa animosidad, sino que se han esforzado en desmentirla como pudimos ver en una fotografía que compartieron durante la Academy Museum Gala de 2022.

Su etapa como padres

Cuando tanto Justin como Serena han continuado con su vida (la intérprete de Who says está en una relación con el productor musical Benny Blanco desde diciembre de 2023), ahora, con el bebé en camino, podría parecer que este enfrentamiento podría llegar a su fin de una vez por todas.

Y, al mismo tiempo, supondría la oportunidad para los futuros padres de disfrutar de esta nueva etapa sin la sombra que proyectan las improbables posibilidades de que se repita aquel primer amor.

Aunque la especialista en celebridades se muestra escéptica al respecto: "Creo que la fijación con Selena y Justin nunca va a desaparecer. Se puede correr un tupido velo, pero a la mínima aquella sensación que produjo vuelve. Igual que pasó con Bennifer o con Pamela Anderson y Tommy Lee".

"Creo que la química que existía entre ellos es algo que mucha gente puede identificar con su propia vida, con relaciones terriblemente pasionales en las que, hagas lo que hagas, todo sale mal. ¡Pero no quieres que salga mal! Es una pescadilla que se muerde la cola y un ciclo muy difícil de romper", argumenta la periodista.

La conclusión es que, si bien ambas celebridades pasaron su etapa de duelo por el fin de su historia de amor de 8 años, es el momento de que su comunidad de fans haga lo propio. Para ello sirve de gran ayuda asumir lo ocurrido, que ya han pasado seis años desde que no están juntos y han iniciado nuevos vínculos amorosos.

Al adaptarse a la nueva situación de sus vidas personales, se puede poner en práctica el realismo afectivo, entendiendo que la relación entre Justin y Selena ya es cosa del pasado y viendo su futuro sentimental con sinceridad. Algo que está discurriendo por caminos separados y sin distorsionarlo con la expectativa de un reencuentro sentimental que, los propios protagonistas de la trama, ni se plantean.