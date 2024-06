Eva Longoria habla con Vicky Martín Berrocal: "Los tres maridos que he tenido me han enseñado algo"

La actriz estadounidense Eva Longoria ha sido la última invitada de A solas con, el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Ha sido una entrevista relajada donde la estrella ha hablado de la familia, de Hollywood, de la soledad y del amor.

Longoria, casada en tres ocasiones, no reniega de ninguno de sus matrimonios, incluso, cree que ha tenido suerte por tener tantos maridos.

"Hay gente que piensa que la suerte es casarte una vez y que te dure para toda la vida. No, yo creo que he tenido mucha suerte, he tenido buenos maridos. Aunque ahora tengo un esposo maravilloso. Los otros matrimonios me prepararon para ahora, para Pepe".

Se refiere Longoria a Pepe Bastón, productor televisivo y el padre de su hijo Santiago, con quien lleva más de siete años casada. "Todos los hombres que estuvieron en mi vida me enseñaron algo, aunque ahora con Pepe es otro nivel".

Eva estuvo casada en primer lugar con el fallecido actor Tyler Christopher y en segundo lugar con el jugador de baloncesto francés Tony Parker.

Sin embargo, a pesar de su estabilidad amorosa, Eva admite que necesita estar sola de vez en cuando. "Nunca le he tenido miedo a la soledad, me gusta estar sola. Ahora hasta con mi marido necesito mi espacio".

Entre otras cosas, la actriz que se hizo popular por su trabajo en Mujeres desesperadas, se refiere a su hijo como "el amor de mi vida. Está enamorado de mí. Está siempre pegado a mí como un chicle". También dice del niño "que me enseña a vivir el presente".

Longoria creció con sus tres hermanas, rubias, de piel blanca y con ojos claros. "Cuando nos veían juntas, todo el mundo le decía a mi mamá: 'Tus hijas son tan guapas... ¿y ella quién es?, señalándome a mí. Crecí con la idea de que no era guapa y de que debía ser inteligente".

Longoria se instalará en Marbella como lugar de residencia fija, donde tiene una casa. "Marbella es como un pueblito, pero lo tiene todo. Y puedes irte a Madrid o a Francia en cualquier momento".

Le encanta la comida española, el jamón, la tortilla y el fuet, pero se cuida mucho, especialmente su piel.

Eva acaba de iniciar la promoción de su primera serie, grabada en Figueres (Girona), Tierra de mujeres, basada en una novela de Sandra Barneda, y protagonizada por Carmen Maura. "Temblaba de nervios al trabajar con Carmen, porque he crecido con sus películas".