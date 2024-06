Hacienda ya ha devuelto 1.454 millones por el IRPF de 2023 a los contribuyentes madrileños

La Agencia Tributaria ha recibido desde principios de abril más de 2,6 millones de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2023 correspondientes a la Comunidad de Madrid. Esta cifra supone que el grueso de los contribuyentes de la región ya han cumplido con el trámite al que estaban obligados. En la amplia mayoría de casos se trata de personas que tenían derecho a una devolución del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que hace varias semanas que empezó a girar transferencias y ya ha alcanzado casi los 1.454 millones de euros devueltos.

Así se trasladó desde Hacienda esta semana, una de las últimas que le quedan a la campaña actual y que, además, es relevante porque supone la apertura de sus delegaciones para que los ciudadanos que lo deseen puedan acudir de forma presencial, y con obligatoria cita previa, a recibir ayuda para confeccionar la declaración.

De los datos publicados por el organismo que dirige María Jesús Montero se desprende que en las ocho primeras semanas de campaña se han pagado casi 1,7 millones de declaraciones que suponen el 78,8% de todas las presentadas con un resultado negativo. Además, el montante abonado por Hacienda a los madrileños supone que se ha cubierto el 67,3% de todas las cantidades solicitadas, que suman 2.160 millones de euros.

El fisco subrayó esta semana que con respecto a la campaña de 2022 se ha ganado en agilidad en todo el territorio nacional. "Se mantiene una fuerte aceleración de las devoluciones con respecto a las realizadas el año pasado (+9,2% en número y +9,6% en importe), en paralelo a la propia agilización de las presentaciones y solicitudes de devolución", incidieron desde el ministerio en una comunicación oficial.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria había abonado hasta el pasado lunes 6.013 millones de euros a 8.686.000 contribuyentes. "A esta fecha se han abonado el 76,6% de las solicitudes de devolución realizadas y el 64,4% de los importes a devolver que se han solicitado", se subrayó. Hasta la primera semana de junio habían presentado su declaración algo más de 15,2 millones de contribuyentes, un 7,7% más que el año pasado en las mismas fechas.

La inmensa mayoría de las declaraciones presentadas -algo más de 11,3 millones- tienen un resultado negativo y, por tanto, Hacienda tiene que devolver algún importe a sus titulares. Los obligados tributarios que salen a pagar, de momento, suponen una amplia minoría. Las estadísticas apuntan que hasta el pasado lunes se habían presentado algo más de 2,9 millones de declaraciones con saldo a ingresar. Hacienda destacó que estos contribuyentes optaron por "agilizar" la presentación de la declaración porque, recordó, los primeros pagos no se giran a nadie hasta que no finaliza la campaña actual.

Las citas en oficinas, en marcha

Los rezagados que no hayan presentado todavía su declaración tienen desde esta semana la posibilidad de pedir cita previa para acudir a una delegación de Hacienda a confeccionar la declaración. Esto es algo cada vez menos habitual, ya que la presentación a través de internet sigue afianzándose año tras año. Este 2024, sin ir más lejos, en la página Renta Web se han validado más de 16,2 millones de declaraciones, un 7,08% más que el año pasado.

No obstante, los contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías que necesiten asistencia personalizada para hacer la declaración tienen a su disposición la asistencia personal por teléfono y también la presencial en oficinas.

Para cualquiera de las dos opciones es necesario solicitar cita previa para recibir atención. Se puede pedir por teléfono -a través de los números 915 35 73 26 o 901 12 12 24, por la aplicación de la Agencia Tributaria o en la web de este organismo. El contribuyente elige horario de mañana o de tarde y el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria.

"La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención", informaron desde Hacienda. "Si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes", se agregó. La Agencia Tributaria recomienda a los contribuyentes que no hayan presentado la declaración que no esperen a esa nueva apertura: les aconseja optar por la opción 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.