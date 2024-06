Rocío Carrasco y Fidel Albiac se darán el 'sí, quiero' en la Iglesia con Terelu Campos como madrina: "Todavía estoy en 'shock"

Con motivo de su 25 aniversario, Rocío Carrasco y Fidel Albiac volverán a darse el 'sí, quiero' esta vez por la Iglesia. Así, la hija de Rocío Jurado ha desvelado que en la ceremonia religiosa la madrina del novio será alguien muy especial para ella: su amiga Terelu Campos.

"Fidel le ha escrito a Terelu que quiere que sea su madrina de boda en representación de María Teresa Campos", desveló hace unos días Rocío Carrasco en D Corazón. La pareja ya celebró su boda civil en septiembre de 2016, a la que sí pudo acudir la comunicadora.

Este martes, desde el plató de Mañaneros, Terelu Campos ha desvelado cómo se siente tras la petición tan especial del marido de una de sus mejores amigas.

"Os puedo asegurar, prometer y jurar", ha destacado Terelu Campos respecto a la manera en que se enteró de la propuesta del marido de su amiga: "Cuando Rocío entra en directo es cuando me dice que no me he enterado del mensaje y, cuando me lo explica... creo que todavía estoy en shock".

Respecto a la pareja de Rocío Carrasco, Terelu Campos ha destacado: "Fidel es el gran desconocido en cuanto a su gran sentido del humor, de lo cariñoso y familiar que es. Con nosotros saca esa vena normal de su familia, su casa y su gente y no la faceta de sentirse observado o juzgado".