La dieta mediterránea se pierde en España: el 60% de los niños no toma nada de fruta al día y el 86% excluye las verduras del plato

La obesidad infantil y adolescente en España se ha incrementado en las últimas dos décadas, sobre todo entre las niñas, y se acercan a las cifras de los niños. Y es el 91,8% de los niños de entre 8 y 16 años no come ni dos raciones de verduras al día y el 86% no toma ni una. Además, el 59% no ingiere ni una sola pieza de fruta al día. Son datos de la Gasol Foundation, de los hermanos Pau y Marc Gasol, que muestran que en entre los años 2000 y 2019 la prevalencia de esta pandemia ha pasado del 5 al 10 por ciento en ellas, mientras que en ellos se ha mantenido estable en torno al 15%. En general, el porcentaje de obesidad infantil ha pasado en las últimas dos décadas del 10,5 al 12,6%.

En una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid en la que ha estado presente la estrella de la NBA Paul Gasol, la Gasol Foundation ha dado a conocer nuevos datos de su estudio Pasos 2022, recogidos a partir de 245 centros educativos y según los cuales solamente dos de cada cinco niños y niñas (un 36,9% de la población infantojuvenil) en España alcanza un nivel óptimo de adherencia a la dieta mediterránea.

Según ha expuesto el doctor Santi F. Gómez, director global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, la dieta mediterránea, basada en verduras, frutas, pescado, huevos, granos integrales y aceite de oliva, es seguida cada vez por menos personas en España. En concreto, el porcentaje que cumple de forma óptima esta dieta "se ha disminuido y está por debajo del 40%" y, en el polo opuesto, "se ha incrementado al 12% el porcentaje de población que presenta un nivel muy deteriorado en la calidad de su dieta". De hecho, ha recalcado Gómez, en una escala de -4 a 12 puntos, la población infantil española obtenía una puntuación de 7,37 entre 1998 y 2000 de adherencia a la dieta mediterránea (nivel medio), pero este indicador se redujo al 6,9 en 2019 y al 6,48 en el último año. "El deterioro entre el año 2000 y 2019 es equiparable al acontecido en los últimos tres años", ha advertido el médico.

Dr. Santi F. Gómez, director global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, durante la rueda de prensa del 4 de junio de 2024 en Madrid. ANGEL VINUESA (CEDIDA)

Estos datos explican que, según han observado los investigadores del estudio Pasos, solo el 7,9% de la población cumpla con la recomendación de tomar dos o tres veces al día farináceos (pasta, pan, arroz, patatas o quinoa, por ejemplo) y solo el 5% los ingiera integrales, como es preferible. O que solo el 8,2% indique que toma verduras un mínimo de dos veces al día. Y solo el 14% dice que al menos toma una ración diaria. Dicho de otra forma, el 91,8% de los niños de entre 8 y 16 años no come ni dos raciones de verduras al día y el 86% no toma ni una.

Sobre la fruta (entera), de la que se recomienda al menos tres piezas diarias, el 31,5% aseguró cumplir con esta recomendación, pero el 41% dijo que solo tomaba una ración. Visto en negativo, el 68,5% de los niños encuestado no llegaba a las tres piezas al día y el 59% dijo no tomar ni una.

En cuanto la proteína animal, el 26,2% de los encuestados respondieron que toma tres o cuatro veces a la semana carne y el 39,9% aseguró que toma pescados entre dos y tres veces por semana. Respecto a los huevos, el 52,2% no cumple con la recomendación de tomarlos de tres a cuatro veces por semana, y el resto sí cumple este básico de la dieta mediterránea.

El doctor Gómez ha explicado que los alimentos frescos y saludables sin están siendo poco a poco desplazados por productos azucarados y ultraprocesados "que no son saludables para cualquier ser humano". Además, ha indicado que el pico de la incidencia de aparición de nuevos casos de obesidad se da entre los seis y nueve años, "en una etapa muy primaria". en esta etapa, el porcentaje de obesidad se sitúa en el 40%. Después, en la adolescencia, por "el efecto estirón", estas cifras suelen presentar "cierta reducción". Sin embargo, hay datos que preocupan a los especialistas, como los recogidos en un estudio del municipio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con niños y niñas de menos de cinco años, que muestran en torno a un 30% de sobrepeso u obesidad.

Crecer en un peso adecuado y saludable es importante porque los científicos ya han demostrado que "alrededor de un 75% de los niños de cero a cinco años ya presentan exceso de peso en esa edad lo van a mantener en la adolescencia, y mantenerlo en la adolescencia significa que con una elevada probabilidad lo mantendrán durante toda la vida".

Cinco cuestiones del estilo de vida influyen en la obesidad infantil: alimentación, actividad física, uso de pantallas, calidad del sueño y bienestar psicológico"

Según el estudio Pasos, en las tres últimas décadas se ha incrementado de forma relevante el porcentaje de países del mundo en los que la epidemia de obesidad infantil domina sobre la malnutrición, incluso en los países de menor nivel de renta.

El presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol, ha recordado que el sobrepeso y la obesidad infantil es una "problemática compleja" de origen multicausal y muy ligada al estatus socioeconómico de la familia, que se ceba sobre todo con las familias más vulnerables. De hecho, las personas de bajos recursos socioeconómicos tienen 2,5 veces más de probabilidad de desarrollar problemas de obesidad y sobrepeso, ha recordado. "Es una carrera a largo plazo", ha añadido.

El doctor Gómez ha recordado a 20minutos que los factores no genéticos que más influyen en la obesidad infantil son "sobre todo cinco cuestiones del estilo de vida: alimentación, actividad física, uso de pantallas, el sueño y el bienestar psicológico". Gómez ha señalado que "es obvio que la subida de los precios no ha sido proporcional entre los productos considerados no saludables y los que sí, como la fruta, verdura, carne, pescado, frutos secos... Eso nos preocupa y requiere de medidas políticas decididas y ahí cobra especial relevancia el Plan Estratégico Nacional de Reducción de la Obesidad, que contempla medidas como fomentar rebajas fiscales a alimentos que la ciencia ha demostrado que son saludables y penalizar productos que no lo son, o como regular el marketing sobre productos no saludables".

En este contexto, Gasol Foundation ha anunciado este martes que renueva hasta 2026 su alianza con el Grupo IFA para trabajar conjuntamente en la reducción de la obesidad infantil. Mediante este acuerdo, la Gasol Foundation pondrá en marcha un estudio para conocer las acciones de promoción de la salud que ya están aplicando los supermercados y lanzarán el plan de desayunos y meriendas saludables.

El presidente de Gasol Foundation, Paul Gasol, y el director general del Grupo IFA, Juan Manuel Morales, durante la rueda de prensa de presentación de nuevos datos del estudio Pasos sobre obesidad infantil, el 4 de junio de 2024 en Madrid. ANGEL VINUESA (CEDIDA)

El director general del Grupo IFA, Juan Manuel Morales, ha subrayado en la rueda de prensa su "papel como aliados saludables, además de contribuir con los proyectos que pone en marcha la Gasol Foundation, multiplica nuestras capacidades como agentes de cambio mientras que seguimos siendo fieles a nuestro modelo de negocio". Morales ha destacado a 20minutos la campaña de hace unos cuatro años que se realizó en colegios llamada 'Los supersaludables', que tuvo "mucha repercusión e impacto" entre los más pequeños.