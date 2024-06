El PP reclama la dimisión de Sánchez ante la citación de su mujer como imputada

Poco después de que el juez citara a declarar a Begoña Gómez como imputada el próximo 5 de julio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha salido a pedir explicaciones al presidente del Gobierno y a exigir que asuma sus "responsabilidades políticas". "Que la esposa sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente porque no hay precedentes que negocios en el entorno Moncloa sean investigados por la justicia española y europea". A continuación, su portavoz nacional Borja Sémper ha concretado que esto pasa por la dimisión de Pedro Sánchez. "Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial".

En todo caso, el PP avisa de que "no va a hacer oposición a Begoña Gómez si no a Pedro Sánchez por encubrir presuntas prácticas corruptas e incurrir en un claro conflicto de intereses", ha insistido Sémper. Por ello, ha pedido también la comparecencia urgente del presidente: La mujer tiene un mes para preparar su defensa pero los españoles no podemos esperar a que Sánchez dé explicaciones. Exigimos una comparecencia urgente porque la Moncloa está investigada por corrupción".

Tal y como han recordado ambos dirigentes populares, Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 prometiendo luchar contra la corrupción del entonces Gobierno de Mariano Rajoy. "Un presidente que llegó hace seis años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración y ha acabado con su esposa investigada", ha subrayado Feijóo, mientras Sémper ha recordado que Sánchez pidió "dimisiones en el pasado" por corrupción: "Los españoles no aceptamos este tablero inclinado", ha señalado en relación a las dos varas de medir tanto del PSOE como de sus socios.

A estos últimos, y sobre todo a Sumar y Podemos, les ha retado a que se posicionen. "Quienes repudian la corrupción y auparon con este argumento a un presidente que ahora está acorralado por la corrupción deben de elevar hoy mismo la voz. Sí se puede".

Por su parte, los populares ya advierten de que usarán este caso para movilizar las urnas. "Estamos convencidos de que la fecha que preocupa a Sánchez no es el 9 de junio sino el 5 de julio. Pero antes de la preguntas del juez, hablaremos los españoles, el próximo domingo todos los ciudadanos tienen la oportunidad de dar respuesta a este escándalo sin precedentes", ha exclamado el portavoz en una rueda convocada exclusivamente a este caso.