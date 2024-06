Cepeda denuncia, calculadora en mano, cómo les "tangaron" durante la gira de 'Operación Triunfo': "¿Eso está bien compensado?"

"¿De verdad vamos a abrir ese melón?". Así empieza la conversación Luis Cepeda sobre el dinero que, según él, les "tangaron" durante la gira de Operación Triunfo que hizo junto a los demás talents de su edición.

El gallego, uno de los concursantes de la inolvidable edición de 2017, en la que, entre otros, también participaban Aitana, Ana Guerra o Amaia Romero, se ha mostrado muy crítico con la repartición de las ganancias por la exitosa gira que protagonizaron tras salir de la Academia.

"Ni soy millonario ni estoy bien", asegura en el pódcast Animales Humanos. "A ver si ahora que somos independientes empiezo a estar bien", dice entre risas. "No he estado bien para nada. A mí me han tangado por todos los lados, al igual que a los otros. A los 16".

Cepeda hablando de como les tongan y se aprovechan de ellos en general pero poniendo de ejemplo de gran gira de que hicieron en OT17



Tremendo la verdad pic.twitter.com/uJ2xj3yVbN — Rebu (@RebuuR) June 3, 2024

Sobre la gira en sí y "el dinero que se movía" en ella, señala. "Eso estaba descompensadísimo. ¿Que hemos cobrado nosotros bien?", pregunta, refiriéndose a los artistas. "Yo te voy a dar un dato. Si quieres sacamos una calculadora y hacemos cálculos".

Entonces, el artista saca el móvil y hace los cálculos. Aunque no trasciende la cantidad exacta, sí que desprende una amarga queja de lo que él recibió de ganancia. "Haz números. Eso es lo que se llevaron los organizadores, la discográfica, Gestmusic... Y nosotros no era así. ¿Tu crees que eso está bien compensado?", denuncia.

"Ya, pero hay quien dirá que es que cantaste tres canciones. ¿Qué quieres cobrar?", le replica el presentador. "Ya, pero, ¿a quién iban a ver? A los 16 o al director de...?", responde el artista gallego. "Yo ahí dije: 'lo voy a hacer porque lo he firmado, pero en cuanto no tenga ningún tipo de responsabilidad con vosotros os mando a tomar vientos".