Jedet se 'desnuda' con Laura Escanes: "Tengo un trastorno de personalidad pero he logrado controlar mis emociones y ya no me drogo"

Laura Escanes ha revolucionado el mundo del podcast con Entre el cielo y las nubes (Podimo). La influencer ha contado con una invitada que se ha 'desnudado' con sus preguntas de una manera integral: la artista trans Jedet, quien cumplirá 32 años en julio.

Actriz, influencer, cantante, modelo, presentadora... Jedet ha hablado de muchas cosas, como las redes, donde 'vive' y 'sobrevive'.

"Yo ya no leo los comentarios de los haters, me dan igual. Antes era para que no me afectaran y ahora es porque me dan igual. Me he dado cuenta -añade Jedet a preguntas de Escanes- que mi estado anímico no puede depender de lo que una persona que no conozco piense de mí. También esto me está pasando porque tengo el control de mis emociones, y hasta hace unos meses no lo tenía".

La actriz admite a cuestiones de Laura Escanes que padece TLP: Trastorno Límite de la Personalidad. "Tú no tienes el control sobre tu emoción, la emoción lo tiene sobre ti. Tu cerebro no produce de la misma manera que otros la serotonina, la dopamina... Mi cerebro son picos y podía pasar en un día por 40 estados anímicos diferentes. Eso me ha llevado a ser una persona muy violenta verbal y físicamente", argumenta Jedet sobre su salud mental.

Jedet, en los premios Ídolo 2024 EFE

La explicación la da la propia afectada: "Era algo que sabía, pero en el último año y medio se descontroló heavy. También el TLP te produce una sensación de vacío constante, comportamientos compulsivos, hay gente que le da por la droga: yo llevo tres años limpia. Tuve- añade la artista en su confesión- varios brotes psicóticos, me quería morir y ahí ves algo que o está bien. Cuando me di cuenta de que estaba haciendo daño a mis seres queridos, fue evidente que tenía que tomar cartas en el asunto".

Para Jedet, la terapia no lo ha sido todo: "Llevo 8 o 9 años en terapia, pero hay cosas que por mucho que trabajes, necesitan de una muleta. Una medicación es un apoyo". Admite también que no ha sido fácil comunicarlo en su entorno. "Mi madre me dijo: 'Cariño, no cuentes esto públicamente nunca', porque quiere protegerme, pero yo no me avergüenzo".

Las redes sociales ocupan parte de la conversación entre Jedet y Laura Escanes: "Yo he sido muy polémica. Me he desahogado en las redes sociales y la he liado parda y me he dado cuenta de que no tengo la necesidad de meterme en esos líos". También se siente orgullosa "de ser referente de muchas personas y ejemplos de ser libre y una misma y de quererte en ese sentido, pero ya pasó".

Laura Escanes es la conductora de 'Entre el cielo y la nubes'. ARCHIVO

La profesión ocupa igualmente su tiempo en la charla. "El mundo de la música es muy machista, no puedes envejecer, no puedes engordar, los hombres tienen el control total. Si eres trans te cuenta muchos más. Es un entorno tóxico y una mafia gigantesca".

"Es muy peligrosa la licencia que se toma la gente de opinar sobre cuerpos ajenos. Yo he perdido peso porque estoy haciendo más ejercicio y como estoy más controlada emocionalmente, también lo estoy con la comida y no paran de decirme ¡Qué guapa!. Y yo que soy bulímica desde los 14 años, llego a casa y me siento culpable hasta de comerme un brócoli".

Jedet formula su propia crítica sobre los tratamientos de estética: "Creo que somos conejillos de Indias. Cuando empezó toda esa moda de los rellenos y el bótox ahí fuimos todas a pincharnos. Nos dijeron 'Eso se va en seis meses'. Eso es mentira, tu boca y tus pómulos nunca volveran a ser los mismos".