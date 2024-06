Imanol Arias reconoce cinco delitos de fraude fiscal y acepta dos años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía

El actor Imanol Arias ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal antes de comenzar la primera sesión del juicio por el caso Nummaria, celebrado en la Audiencia Nacional. Anticorrupción solicitaba una pena de prisión de 27 años de cárcel para Arias por delitos de fraude fiscal, pero el fiscal ha aceptado imponer al actor una pena de dos años de prisión una vez este ha reconocido su culpabilidad por cinco de estos delitos, según fuentes jurídicas. Además, el que fuera uno de los protagonistas de la serie 'Cuéntame cómo pasó' ha aceptado pagar una multa cuyo importe aún se desconoce.

Las citadas fuentes indican que Imanol Arias ya ha satisfecho toda la responsabilidad civil y que la multa que se le impondrá será inferior a la inicialmente prevista. El abogado defensor de Arias, que ha confirmado la existencia de un acuerdo de conformidad, ha solicitado a la jueza que "se anticipe en la medida de lo posible la declaración del acusado", dado que "es actor y tiene funciones en Argentina".

Mientras que la situación procesal de Imanol Arias queda resuelta, toda vez que la Fiscalía Anticorrupción pedía para él 27 años de cárcel y la Abogacía del Estado pedía 28 años de prisión y multas millonarias, Ana Duato no ha alcanzado ningún acuerdo ni tiene intención, según comunicó este lunes. "Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarles a mis hijos la herencia de una mentira", indicó en una entrevista con Vanitatis.

Ambos están acusados por defraudar al fisco precisamente al no tributar las ganancias obtenidas por su trabajo en la mítica serie de televisión. Los delitos se habrían cometido a través del bufete Nummaria, epicentro de la trama. Según la instrucción, Imanol Arias defraudó hasta 2,7 millones de euros en el pago de IRPF entre los años 2010 y 2015. Duato, por su parte, habría defraudado 1,9 millones entre los años 2010-2012 y 2014-2016.

Anticorrupción pide una pena de 32 años de prisión para la actriz, mientras que la Abogacía de Estado solicitaba una condena idéntica a la de Imanol Arias. Por otro lado, la Fiscalía ha decidido retirar la acusación contra Ana Isabel Arias Domínguez, la hermana del actor de Cuéntame cómo pasó, a la que en un inicio pedía 9 años y seis meses de prisión por defraudar al fisco. Entre los acusados se encuentra también Miguel Ángel Bernardeu, marido de Duato y productor de la mencionada serie de televisión. Para él, la Fiscalía pide otros 30 años de prisión.

Y también está acusado Fernando Peña, presunto 'cerebro' de la trama y propietario del despacho Nummaria, que da nombre a la causa. Según la investigación judicial, Peña habría defraudado 15,7 millones de euros, con lo que la Fiscalía lo acusa de 68 delitos por los que pide 298 años y 9 meses de prisión.

El abogado de Peña, Antonio Camacho, ha alegado en las cuestiones previas del juicio oral que se ha infringido el derecho de de defensa de su cliente y los demás acusados dado que no se les facilitó documentación clave hasta después de incoarse el procedimiento abreviado. "Toda la prueba de cargo del Ministerio Fiscal y la base sobre la que se han elaborado los informes de avance que determinan las cuotas defraudadas se basan en una documentación a la que se accedió en las entradas de registro a los despachos de Juan Bravo Murillo en abril de 2016", ha explicado Camacho.

Tal y como ha relatado el letrado, aquellos documentos -que ocupan hasta 90 teras- se trasladaron directamente a las oficinas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Pese a pedirlo en cuatro ocasiones, Camacho no logró que el tribunal le permitiera el acceso a todos esos documentos, tan solo el 22 de junio de 2019, cuando ya se había incoado el procedimiento abreviado, y por el plazo de 16 días, a su juicio insuficiente para acceder a todos los documentos. "La acusación ha tenido un material probatorio muy sensible y no se nos ha permitido acceder", ha denunciado el letrado, "obviamente ha habido una indefensión".

Por otro lado, Camacho ha denunciado que se rompió la cadena de custodia de las pruebas, dado que entre el momento del registro y el momento en el que se le permitió el acceso encontró "miles de archivos añadidos, borrados o modificados mientras se impedía -mediante argumentos peregrinos- acceder al material". Por último, Camacho ha cuestionado los procedimientos que se siguieron durante la entrada y registro al despacho Nummaria dado que los funcionarios arrancaron dos cámaras de seguridad del interior de las instalaciones. Así, ha concluido que el juicio que comienza este martes arranca su camino "con pies de barro".