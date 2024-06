Dos activistas en el Congreso califican de "valiente" el atentado de Hamás del 7 de octubre: "Israel no tiene derecho a existir"

Unidas Podemos ha celebrado este lunes una jornada de conferencias en el Congreso de los Diputados bajo el título de Defensa de Palestina y criminalización en Europa, que ha contado con la intervención de dos activistas propalestinas, que, además de reivindicar el atentado de Hamás del 7 de octubre, afirman que "Israel no tiene derecho a existir".

Durante el acto, en el que también ha participado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, una de las conferenciantes, Jaldía Abubakra, portavoz del movimiento Masar Badil (Ruta Revolucionaria Alternativa), ha calificado el ataque en el que 1.200 personas perdieron la vida como "la valiente iniciativa de la resistencia".

Asimismo, otra de las invitadas a la cámara baja, Míriam Ojeda, portavoz de la plataforma Samidoun, ha expresado que "hay que darle las gracias" a la organización terrorista -a la que han definido como "una guerrilla"- porque "ha vuelto a poner en la agenda la cuestión palestina".

https://x.com/PodemosInter/status/1797635063938777525?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1797635063938777525%7Ctwgr%5Ead8ac0bf3aa19096eed2ce0894281d1e84860dfd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.libertaddigital.com%2Fespana%2F2024-06-04%2Fpodemos-apadrina-en-el-congreso-unos-repugnantes-elogios-a-las-matanzas-de-hamas-una-valiente-iniciativa-7133685%2F

En este sentido, Abubakra, nacida en Gaza y residente en Madrid, ha asegurado que, antes del 7 de octubre, el mundo se había olvidado de la causa palestina y que el elevado número de víctimas es una cuestión habitual en las luchas de los pueblos que buscan su liberación.

"Es importante utilizar esta herramienta que tenemos a mano para hacer llegar la lucha de nuestro pueblo, defender nuestro derecho a la resistencia, alzar la voz cueste lo que cueste elevando el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir con todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada", ha sentenciado la activista.

En este sentido, Abubakra ha profundizado en su defensa de Hamás, posicionándose en contra de la criminalización de la "violencia revolucionaria" que usa el pueblo palestino para "luchar" contra Israel, si bien sostiene que la vía "no violenta" también "es legítima y válida y una herramienta importante que el pueblo palestino ha usado y usa mucho".

"No es la solución, es el problema"

En su intervención, la activista también ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, en especial, a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, por su defensa de los dos estados como solución al conflicto. "Reivindicamos la liberación de Palestina desde el río hasta el mar y no es como lo ha entendido Yolanda Díaz, no es Gaza y Cisjordania, es toda la Palestina histórica", ha aclarado. Y es que, a su juicio, esta vía "no es la solución, es el problema"

"Cuando queráis, esta es vuestra casa", le ha dicho Belarra tanto a Abubakra, cuyas palabras le han resultado "muy interesantes", como al resto de invitados, entre los que se incluye Míriam Ojeda, quien también ha lamentado la situación de sus compañeros de Samidoun en Alemania. "Sufren la represión y la criminalización. No sale gratis defender los derechos, puede costarnos muy caro", ha expresado.