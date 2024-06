Junts avisa de que se "tendrán que repetir las elecciones" si Puigdemont no es candidato a la investidura y apuesta por una lista con ERC

Desde Junts han dejado claro que si Carles Puigdemont no es candidato a la investidura para ser presidente de la Generalitat, se deberán repetir las elecciones en Cataluña. Ante este escenario, han indicado que una lista conjunta de partidos independentistas sería "el segundo mejor escenario".

Así lo ha asegurado el cabeza de lista de la formación a las elecciones europeas, Toni Comín, en una entrevista en Nació Digital. El candidato ha añadido que no es la opción que ellos prefieren, "pero la alternativa a la investidura del president es la repetición" ya que, no ve "a ningún otro candidato con opciones de ser investido", ha asegurado.

En el caso de repetir elecciones, según ha explicado, "para ERC y la CUP es mejor ir a una repetición electoral con una lista conjunta que no por separado" tras las "delicada" situación en la que se encuentran después de las elecciones del 12M. Asimismo, ha indicado que sería "el segundo mejor escenario" después de la investidura de Puigdemont, porque va "en beneficio de todos".

El candidato también ha añadido que "el 'procés' avanzará mucho más si hay unidad que si no hay. Por tanto, queremos la unidad no por sí misma, sino para ponerla al servicio de un objetivo: que el 'procés' recupere velocidad de crucero".

Sobre el apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez, Comín ha afirmado que las negociaciones en Suiza con el PSOE "avanzarán más con el president (Puigdemont) restituido", y ha advertido de que "si las negociaciones en Suiza se bloquean, la legislatura española entra en terreno inestable".

"Junts será leal con sus acuerdos. Y el acuerdo dice que, si las negociaciones en Suiza no prosperan, no tenemos por qué garantizar la estabilidad de la legislatura. Por tanto, la estabilidad es que avancen las negociaciones", ha resumido. Y ha reiterado que "no tiene ningún sentido" que "quien queda reforzado" tras el 12M se retire de la política, en alusión a Carles Puigdemont.