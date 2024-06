Kevin Costner asegura que odió la cocaína desde la primera vez que la probó

Aunque es vox pópuli que en las altas esferas de Hollywood la droga lleva mucho tiempo presente, hay estrellas que han preferido mantenerse al margen de ellas toda su vida. Es el caso de Kevin Costner, que ha dado a conocer su primera y única vez con la cocaína, una experiencia que no le gustó en absoluto.

En el último episodio, emitido este pasado lunes, del pódcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, el actor y director de 69 años ha revelado que la única vez que la probó fue en los años 80, cuando todavía estaba buscando su gran oportunidad como actor y se encontraba trabajando como director de escena en los Raleigh Studios de Los Ángeles.

Según ha narrado el propio cineasta de películas como Bailando con lobos u Open range, a Kevin le llegó en un momento dado un equipo de electricistas que necesitaban cablear un escenario para un proyecto de gran presupuesto y que él estuvo ayudándoles durante las tres semanas que duró el encargo.

Sin embargo, y para su sorpresa, quisieron recompensarle su ayuda llevándole una vez terminado el montaje de la electricidad de la escena a un apartado, colocando delante de él una raya de coca como forma de agradecimiento por el arduo trabajo que había realizado. Costner ha explicado que, como quería pasar "desapercibido", esnifó un total de tres rayas antes de darse cuenta de que aquello no era lo suyo.

"Lo hago una vez y nada. Y la pruebo una segunda vez y una tercera", ha rememorado. "Y finalmente les dije: 'Oye, una cosa, ¿cuánto es esto?'. Y me dicen: 'Unos 20 pavos'. Y les digo: '¿Os puedo pedir un favor?'. Y uno me dijo: 'Sí, joder, por supuesto, hombre, ¿qué necesitas?", ha continuado el actor.

En lugar de seguir consumiendo la droga, les pidió, intentando hacerlo con humor, compensarles con dinero por lo que había gastado: "Veréis, yo ahora estoy tratando de comprar mi primera casa. Si de verdad creéis que lo que he hecho está genial, que sean 20 dólares. Sí, puedo aceptar que sean 20. Y me fui inmediatamente".

Los trabajadores no se tomaron especialmente bien la broma y le mostraron rápidamente la puerta de salida. Y hasta el día de hoy, le ha explicado a Shepard, no se ha arrepentido nunca. "Me vi excluido porque no quería hacerlo. Fue una especie de suerte para mí que no me gustase la coca. No estoy hecho yo para esas cosas", ha finalizado.