Kanye West, demandado por su exasistenta personal por acoso sexual y despido improcedente

Según unos documentos judiciales que han sido obtenidos por el portal de noticias Page Six, Kanye West está enfrentando una nueva demanda por acoso sexual y despido improcedente, haciendo cada vez más complicado llevar la cuenta de la cantidad de acusaciones que tiene el rapero de 46 años en su contra.

Lauren Pisciotta ha denunciado al exmarido de Kim Kardashian comenzando por explicar que entró a trabajar con el músico en julio de 2021, en las labores de asistenta personal, mientras él estaba preparando el lanzamiento de Yeezy como su propia línea de moda y no dependientes de otras firmas.

La modelo e influencer, que llegó incluso a colaborar con West en algunas canciones de su disco Donda, ha explicado que le ofrecieron un millón de dólares anual de salario, si bien tenía como única condición estar disponible para cualquier eventualidad del cantante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Aceptó.

En la denuncia, Pisciotta ha detallado que por aquel entonces también estaba ganando aproximadamente otro millón de dólares adicional gracias a la web de contenidos para adultos Onlyfans. Sin embargo, Kanye le pidió en un momento dado que tuviera más en cuenta "a Dios" y que eliminase su cuenta.

Lo hizo en 2022 y, a cambio, el músico supuestamente le aumentó su salario a 2 millones de dólares al año para compensar la pérdida de ingresos. Sin embargo, Lauren ha explicado que esa variación de su salario no solo nunca se produjo, sino que tras ella aceptar nuevamente Kanye comenzó a acosarla a través de mensajes de texto. "Mira, mi problema es que tengo muchas ganas de follar y quiero que la chica me diga lo duro que se lo he hecho al acabar", comenzaba supuestamente uno de los mensajes que ha adjuntado como pruebas.

Además, ha añadido que Kanye le daba detalles explícitos de actos sexuales que quería hacer con ella, así como le enviaba fotografías y vídeos de él mismo teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Entre las fotografías que recibió también había de empleados "actuales y anteriores, tanto hombres como mujeres" de Yeezy.

En la demanda, Pisciotta ha agregado que más tarde los incidentes serían mayores, con Kanye masturbándose mientras hablaban por teléfono, preguntándole por el tamaño del los penes de sus parejas o incluso obligándola a "quitarse el cárdigan mientras estaba en la oficina porque 'cubría demasiado".

En otro momento que ha narrado, supuestamente Kanye se encerró con ella en una habitación y se masturbó a su lado antes de quedarse dormido. También ha rememorado cuánto se enfadó después de que le rechazase y no quisiese "salir o tener relaciones sexuales" con él. Aun así, en septiembre de 2022, Pisciotta fue ascendida a ejecutiva.

Como jefa de personal de varias de las empresas de West, su puesto le iba a reportar un salario de cuatro millones de dólares. Sin embargo, apenas un mes después, Kanye decidió despedirla y, a pesar de que le ofrecieron tres millones de dólares en indemnización, estos nunca los recibió. Por ello, en su demanda, Lauren Pisciotta busca una compensación por incumplimiento de contrato y ambiente de trabajo hostil agravado por acoso sexual.